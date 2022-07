CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si tratta per la formula di Tanganga, Maldini allo Spezia

Calciomercato Milan news, distanza sulla formula per Tanganga

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in questa sessione estiva di calciomercato. L’addio del capitano Alessio Romagnoli, perso a parametro zero ed accasatosi alla Lazio da svincolato, ha lasciato un vuoto importante nel reparto arretrato dei Campioni d’Italia a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Il profilo finito nel mirino milanista per sistemare la difesa è quello di Japhet Tanganga del Tottenham, per il quale i contatti con il direttore dei londinesi Fabio Paratici sono cominciati da ormai diversi giorni.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, al momento il problema principale per completare il trasferimento di Tanganga al Milan riguarderebbe la formula dell’operazione visto che i lombardi starebbero spingendo per avere il prestito con diritto di riscatto. Dal canto loro, gli Spurs preferirebbero, come riporta La Gazzetta dello Sport, inserire l’obbligo di riscatto così da essere certi di monetizzare dalla partenza del giocatore sotto contratto fino a giugno del 2025.

Calciomercato Milan news, Maldini jr. verso il prestito allo Spezia

Oltre ai movimenti in entrata, durante questa finestra di calciomercato in casa Milan si ragiona anche sulla partenza per qualche calciatore destinato a non trovare molto spazio nella stagione che sta per cominciare. Uno che dovrebbe salutare i rossoneri a titolo temporaneo è Daniel Maldini, trequartista che si sta trasferendo allo Spezia. La formula del passaggio di Maldini jr in Liguria è quella del prestito secco ed il calciatore ha già lasciato il ritiro austriaco del Milan per tornare in Italia ed effettuare le visite mediche di rito con gli Aquilotti.

