CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sportiello rimandato a giugno, derby per Balogun

Il dirigenti del Milan stanno valutando diversi profili in questa finestra invernale di calciomercato sia per gennaio che per l’estate. Come riporta Pianetamilan.it, i rossoneri potrebbero presto vivere un derby di mercato con l’Inter per accaparrarsi Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal ed attualmente in prestito allo Stade de Reims. Nato a New York, l’inglese ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il Milan, anche in questi giorni di calciomercato invernale, si sta riconfermando come una delle società più attente ai giovani di talento del panorama internazionale ed in questo senso l’ultimo profilo seguito con grande interesse dai rossoneri è quello di Angelo Gabriel, di proprietà del Santos. Tuttavia, secondo quanto riportato dal cronista Pato Moure, oggi legato al Santos, che a Calciomercato.it su Tv Play ha sottolineato come il giovane non si muoverà presto e tanto facilmente: “Il Brasile continua a essere un paese venditore e non compratore, tornano spesso calciatori brasiliani che in Europa hanno fallito. Il Santos ha interesse a tenere Angelo Gabriel, ma con la giusta offerta può venderlo: per i giocatori non vale la pena restare in Brasile. E’ una promessa, come Endrick del Palmeiras: sono i due più interessanti giovani brasiliani”.

Il Milan, complice l’infortunio di Mike Maignan e l’età avanzata di Antonio Mirante, sta lavorando molto sui portieri in questi giorni di calciomercato, come testimoniato anche dall’acquisto di Devis Vasquez dal Guaranì. Il profilo su cui i rossoneri vorrebbero mettere le mani è quello di Marco Sportiello dell’Atalanta ma, interpellato da Sky Sport, il direttore sportivo dei nerazzurri Tony D’Amico ha spiegato: “Se ne è parlato sui giornali ma noi non abbiamo avuto nessun contatto con il Milan. Lui è un giocatore dell’Atalanta e resterà tale”. Nulla da fare quindi per il momento e Mirante verrà trattenuto fino a giugno nonostante l’interesse espresso nei suoi confronti da alcune squadre.

