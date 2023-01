CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sportiello subito tra i pali, Pioli confermato in panchina

Calciomercato Milan news, Sportiello subito senza aspettare l’estate

Il Milan non sta certo vivendo uno dei suoi momenti migliori in questa sessione invernale di calciomercato. Analizzando la sconfitta patita ieri a San Siro contro il Sassuolo, uno dei giocatori più criticati è stato il portiere Ciprian Tătărușanu, chiamato da tempo a sostituire l’infortunato Mike Maignan. Nonostante i rossoneri si fossero detti fiduciosi sul recupero dell’estremo difensore francese, Maignan non è ancora tornato a disposizione e secondo i rumors i lombardi potrebbero cercare di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta. Già bloccato per giugno, secondo Nicolò Schira il Milan sarebbe pronto a riaprire i discorsi con i bergamaschi per portarlo subito a Milanello e proseguire con lui il resto della stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo in stand-by, Spurs su Osorio. Pioli: "Siamo già ok"

Calciomercato Milan news, scambio col Bologa per Adli ed Orsolini

Il Milan valuta quali mosse effettuare tra questa e la prossima sessione di calciomercato dopo una campagna acquisti estiva che non ha finora soddisfatto le aspettative. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, i rossoneri potrebbero intavolare uno scambio con il Bologna cedendo Yacine Adli per aggiudicarsi Riccardo Orsolini. Il trequartista francese, accostato anche alla Sampdoria, non ha mai davvero convinto il tecnico Pioli che potrebbe avere a disposizione un altro calciatore con maggior esperienza nel nostro calcio per il futuro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Saint-Maximin si offre ai rossoneri, concorrenza per Osorio

Calciomercato Milan news, Pioli confermato dopo la gara col Sassuolo

Il calciomercato potrebbe presto riguardare anche la panchina per il Milan visti i recenti risultati ottenuti in questo freddo mese di gennaio. Ieri infatti i rossoneri hanno perso malamente al Meazza contro il Sassuolo per 5 a 2 ed i rumors hanno raccontato anche dell’eventuale posizione in bilico del tecnico Stefano Pioli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Maldini e gli altri dirigenti avrebbero riconfermato la fiducia nei confronti dell’allenatore nella riunione post sconfitta anche se mister Pioli si gioca parecchio in questa seconda parte di stagione col derby come prossima tappa decisiva per la sua permanenza a Milanello.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo aspetta e spunta Cancelo. Stallo per Bakayoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA