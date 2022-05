Calciomercato Milan news/ Tentazione Zaniolo, piace anche Bremer (ultime notizie)

Reduce dalla vittoria dello scudetto, il Milan vuole essere protagonista anche sul calciomercato. Priorità al reparto avanzato, ma non solo: Maldini e Massara sono al lavoro per regalare a mister Stefano Pioli un top player per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono iscritti alla corsa per il brasiliano Bremer.

Già interessati a Botman del Lille – sul quale però è forte il Newcastle – i rossoneri sono pronti a dare vita a un derby d’Italia con l’Inter per il centrale difensivo del Torino. Considerando anche gli attestati di stima giunti dall’estero, in particolare dalla Premier League, i granata valuterebbero il giocatore sui 40-50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN: ZANIOLO NEL MIRINO

Passiamo adesso al calciomercato del Milan per l’attacco e attenzione ai nomi nuovi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome più gettonato è quello di Gianluca Scamacca, ma attenzione alla tentazione Nicolò Zaniolo. Reduce dalla vittoria della Conference League, il talento mancino è valutato dalla Roma tra i 65 e i 70 milioni di euro. Non mancano le alternative: dal belga De Keteleare del Club Bruges a Noa Lang, Maldini e Massara stanno valutando diversi profili. Ma c’è anche chi può restare alla corte di Stefano Pioli come Brahim Diaz, parecchio apprezzato dal tecnico: “Vorrei che rimanesse. Brahim ha iniziato molto bene. Dopo aver avuto alcuni problemi, ha lottato per tornare alla sua forma migliore. Molti dimenticano che Brahim è ancora giovane e che si trattava della sua prima esperienza da titolare in una grande squadra. È successo anche a Tonali un anno fa, può succedere che una pressione così importante possa portare ad alti e bassi”. Infine, segnaliamo il ritorno in auge del nome di Marko Arnautovic: l’austriaco del Bologna piace anche a Juventus e Napoli.

