CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FIKAYO TOMORI TITOLARE IN SUPERCOPPA ITALIANA?

Gli intrecci fra il calciomercato Milan e le vicende di campo dei rossoneri sono decisamente intriganti in questi giorni. Naturalmente bisogna partire dal cambio di allenatore, con l’arrivo di Sergio Conceicao che potrebbe cambiare il futuro di alcuni calciatori del Milan, in primis Fikayo Tomori. Il difensore inglese sembrava ormai ai margini e vicino a una possibile cessione alla Juventus, ma l’esonero di Paulo Fonseca potrebbe cambiare la situazione, dal momento che Tomori dovrebbe essere titolare stasera, venerdì 3 gennaio 2025, nella semifinale di Supercoppa Italiana proprio contro i bianconeri.

Insomma, ci sono tutti gli elementi per un possibile giallo: sappiamo che in difesa Fonseca aveva puntato in maniera chiarissima sulla nuova coppia titolare composta da Matteo Gabbia e Malick Thiaw, per cui sembrava destinato a cambiare aria proprio Tomori, che fin dal suo arrivo in rossonero nel gennaio 2021 era stato un punto di forza della difesa del Milan di Stefano Pioli, ma aveva perso posizioni nelle gerarchie con l’avvento in panchina di Paulo Fonseca. Da un portoghese all’altro, ecco che l’arrivo di Sergio Conceicao come nuovo allenatore del Milan potrebbe di nuovo cambiare tutto.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L’ARRIVO DI CONCEICAO CAMBIA LA SITUAZIONE

Naturalmente questo non significa che tutto sia stato cancellato in un colpo solo: Fikayo Tomori resta un potenziale nome in uscita per il calciomercato Milan, però con prospettive molto diverse. Una prima risposta arriverà già stasera alla lettura delle formazioni ufficiali, con la conferma o meno della maglia da titolare per l’inglese, poi le prossime settimane diranno se Tomori tornerà davvero centrale (in tutti i sensi) per il Milan, oppure se potrebbe comunque cambiare aria, anche se a questo punto verso la fine del mese – la Juventus in questo caso lo aspetterebbe?

Sicuramente è curioso il fatto che il rilancio dal primo minuto avverrebbe proprio contro i bianconeri per Tomori, ma attenzione anche a un altro big delle ultime stagioni dei rossoneri che potrebbe tornare in auge con Sergio Conceicao, cioè il centrocampista algerino Ismael Bennacer. Nel suo caso in verità è stato un infortunio a metterlo fuori causa per quasi tutta la gestione di Paulo Fonseca, quindi la situazione è diversa, però anche Bennacer potrebbe tornare titolare stasera per la prima volta dal 17 agosto, allora c’è un doppio possibile rilancio da tenere d’occhio nel Diavolo…