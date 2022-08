CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ufficiale Thiaw e Paquetà al West Ham, Bakayoko ai saluti

Calciomercato Milan news, ufficiale Thiaw e Paquetà va al West Ham

Il Milan ha reso ufficiale l’acquisto di Malick Thiaw dallo Schalke 04 nella serata di ieri per sistemare la difesa in questi ultimi giorni di calciomercato. Sul sito del club si può leggere: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Thiaw, nato a Düsseldorf l’8 agosto 2001, cresce calcisticamente nei Settori Giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Nel 2020 debutta in Prima Squadra con lo Schalke 04, totalizzando 61 partite e 3 gol. Vanta 8 presenze e 2 gol con la nazionale U21 della Germania, con cui ha vinto l’Europeo di categoria nel 2021.”

I lombardi prendono inoltre atto del trasferimento di Lucas Paquetà dall’Olympique Lione ai londinesi del West Ham per bene 61 milioni di euro. Di questa cifra il Milan riceverà 6 milioni avendo diritto ad una percentuale sulla rivendita del calciatore brasiliano, che ha giocato con i rossoneri tra il 2019 ed il 2020, come da accordo pattuito al momento del trasferimento in Francia dello stesso giocatore.

Calciomercato Milan news, Tiémoué Bakayoko potrebbe rescindere

I dirigenti del Milan stanno pensando poi alla partenza di Tiémoué Bakayoko in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. A Milanello in prestito dal Chelsea fino al giugno del 2023, Bakayoko non avrebbe convinto il tecnico Stefano Pioli nella sua seconda avventura con i rossoneri e rimangono quindi aperti i discorsi con il Newcastle per un’eventuale trasferimento del centrocampista, accostato pure al neo promosso Monza e vicino alla risoluzione del contratto in caso di mancato addio ai lombardi.

