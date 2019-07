Calciomercato Milan News/ Veretout e Bennacer si sbloccano (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan vicino a una svolta importante per quanto riguarda due rinforzi per il centrocampo di Marco Giampaolo che potrebbero rivelarsi particolarmente importanti. Si tratta di Ismael Bennacer e Jordan Veretout, che Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale” su Sky ha definito come operazioni vicinissime alla conclusione: “Il Milan in questa fase di mercato si sta concentrando principalmente su difesa e centrocampo e in questo senso dopo due giorni di attesa per Bennacer l’operazione sembra essersi sbloccata definitivamente.”. Il centrocampista dell’Empoli aveva fatto resistenze in sede di trattativa riguardo all’ingaggio con una richiesta esosa di 2 milioni di euro all’anno. Grazie alla mediazione dei suoi agenti il calciatore ha accettato una proposta al ribasso del Milan.L’operazione può essere considerata sbloccata e nei prossimi giorni potrebbe avvenire la firma sul contratto. Stessa sorte che dovrebbe capitare al francese della Fiorentina Veretout che nelle prossime ore potrebbe accettare definitivamente la corte del Milan.

Calciomercato Milan News, Tuttosport lancia Pezzella in rossonero

Un’altra novità all’orizzonte per il calciomercato del Milan arriva dalla prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 12 luglio 2019. “Scatto Milan, c’è Pezzella con Veretout” il titolo del quotidiano sportivo torinese che vede dunque possibile una doppia operazione con i viola. Anche il difensore Pezzella potrebbe fare al caso di Giampaolo, che non per niente lo avrebbe inserito sulla lista dei giocatori dal portare a Milanello, considerando i paletti messi da Elliot per risanare finanziariamente il club. Pezzella risponderebbe perfettamente a questo tipo di esigenza, bisognerebbe però versare molti milioni nelle casse dei toscani considerando che è probabilmente sfumata la pista che porterebbe Lucas Biglia in viola, con l’argentino che non sarebbe disposto a fare un passo indietro sul piano dell’ingaggio per vestire la maglia della Fiorentina.

