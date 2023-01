CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo in extremis, il punto su Leao e Giroud

Calciomercato Milan news, Zaniolo solo a fine sessione invernale

In questa sessione di calciomercato invernale sembra esserci anche il Milan sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma avrebbe espresso la sua intenzione di lasciare la Roma ma la trattativa per il suo trasferimento al Tottenham sembra essersi arenata visto che i londinesi non soddisferebbero la richiesta dei giallorossi di cederlo con l’obbligo di riscatto. Per questo motivo, secondo i rumors, i rossoneri, che monitorano l’evolversi della situazione, potrebbero tentare di inserirsi alla fine di gennaio se la Roma non sarà riuscita a cedere l’azzurro in Inghilterra, dove piace pure al Brighton, così da permettere ai capitolini di liberarsi di un calciatore che sta creando non pochi problemi a tutto l’ambiente.

Calciomercato Milan news, i rinnovi di Rafael Leao ed Olivier Giroud

I dirigenti del Milan stanno valutando anche alcune situazioni interne in questo freddo gennaio di calciomercato. I lombardi potrebbero infatti rinnovare il contratto di Olivier Giroud, in scadenza a giugno 2023, prolungandolo per un altro anno pensando alle prestazioni offerte al Mondiale ed al rendimento garantito in campo per il reparto avanzato milanista nonostante l’età del centravanti francese. Discorso diverso per Rafael Leao: in settimana il suo avvocato è arrivato a Milano ma non si sarebbe incontrato con i rossoneri per discutere del rinnovo del contratto del portoghese che piace molto in Premier League.

Calciomercato Milan news, Bakayoko deve rispondere all’Adana Demirspor

Chi non dovrebbe più continuare il suo percorso con il Milan è il ventottenne Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese deve infatti dare una risposta all’Adana Demirspor, allenata dal tecnico Vincenzo Montella, che vorrebbe aggiudicarselo nelle prossime ore di questa finestra di calciomercato invernale. Stando a Sky, i turchi aspettano di conoscee la decisione di Bakayoko entro martedì avendogli proposto un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

