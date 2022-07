CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ziyech e le alternative per la trequarti, Plizzari va via

Calciomercato Milan news, Ziyech o Zielinski al posto di De Ketelaere

Il Milan è alle prese con la ricerca di un nuovo trequartista da consegnare a mister Pioli in questi mesi di calciomercato estivo. E’ risaputo che ormai l’obiettivo principale è stato individuato in Charles De Ketelaere del Club Brugge ma la trattativa per portare il ventunenne belga in rossonero si sta protraendo da ormai diverso tempo e le parti non sembrano ancora aver trovato l’intesa per completare questo trasferimento.

Se all’inizio della prossima settimana i nerazzurri non avranno dato il via libera, il Milan virerà su altri profili come quello di Hakim Ziyech, sempre in uscita dal Chelsea. Il marocchino attende una chiamata dai lombardi che però, secondo le indiscrezioni più recenti, avrebbero preso in considerazione pure Piotr Zielinski del Napoli. Il ventottenne polacco ha un contratto valido con gli azzurri fino al giugno del 2024 e potrebbe non essere affatto facile aggiudicarselo visto che in questa finestra di trattative i campani hanno già lasciato andare Koulibaly al Chelsea.

Calciomercato Milan news, Plizzari è stato ceduto al Pescara

Aspettando di conoscere quale sarà il nuovo trequartista del Milan, in questi frenetici giorni di calciomercato i rossoneri hanno completato la cessione a titolo definitivo del portiere Alessandro Plizzari. Lo scorso anno in prestito al Lecce, il ventiduenne, come riporta Sky Sport, sta per passare al Pescara.

