CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PAVLOVIC ED EMERSON ROYAL VICINI ALLA CHIUSURA

C’è aria di svolta all’interno del calciomercato Milan con le numerose trattative aperte in precedenza che stanno per chiudersi e terminare portando a Fonseca dei nuovi giocatori da poter impiegare nel ritiro pre stagionale. Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe accorciato con decisione la distanza con il Salisburgo e con il Tottenham per Pavlovic ed Emerson Royal e potrebbe addirittura riuscire a chiudere tutto nei prossimi giorni completando il reparto difensivo da mettere a disposizione a Fonseca.

La fiducia più grande da parte del Milan è riposta proprio su Pavlovic che ha deciso di rifiutare anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone per dedicarsi completamente ai rossoneri che devono limare gli ultimi dettagli con il Salisburgo prima di portare a casa un nuovo difensore. Un po’ più complessa ma sempre ad ottimo punto, invece, la trattativa per Emerson Royal che rimane in uscita dal Tottenham e tenuto d’occhio dal Milan che potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni e portare a Milano anche il brasiliano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SFUMATO FOFANA

Molto più complicata la questione centrocampo per il calciomercato Milan che è in trattativa da circa un mese con il Monaco per Fofana ma si sta trovando improvvisamente e clamorosamente tagliato fuori. Dopo gli ottimi riscontri degli ultimi giorni che davano il francese al Milan, il prezzo di Fofana è andato alle stelle per via dell’interessamento di Manchester United e Atletico Madrid che stanno facendo partire un’asta che ha fatto defilare il Milan per via del troppo elevato costo del cartellino del francese.

Il rammarico di non aver chiuso prima la trattativa è enorme anche se calciatori con le caratteristiche di Fofana sono tutt’altro che introvabili anche se, adesso, i rossoneri avranno tempi stretti per provare a chiudere il tutto prima dell’inizio del campionato.