Negli ultimi giorni il calciomercato Milan si sta allontanando sempre di più dal profilo che più interessava la squadra di Sergio Conceiçao ovvero quello di Marcus Rashford, che nonostante sia stato lasciato in panchina anche nell’ultima gara di Premier League sembra indirizzato più verso altre squadre Barcellona e Borussia Dortmund su tutte. Geoffrey Moncada è allora tornato a guardare sul mercato per cercare un sostituto dell’inglese che abbia le stesse caratteristiche richieste dal tecnico rossonero per puntare al piazzamento europeo richiesto dalla dirigenza, i profili osservati sono di due grandi talenti ancora giovani e quindi in linea con il progetto di RedBird che nelle loro squadre stanno trovando poco spazio.

Per questa sessione di calciomercato Milan il primo nome è quello di Joao Felix, attaccante, esterno o trequartista arrivato in estate al Chelsea dopo anni deludenti con la maglia dell’Atletico Madrid e di Barcellona e Chelsea in prestito, il giocatore sta trovando spazio solo nelle coppe e non convince Enzo Maresca, il ragazzo portoghese troverebbe i suoi connazionali Rafel Leao e Sergio Conceiçao e potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione con al massimo un’opzione di diritto di riscatto, nonostante ad ora il Chelsea preferirebbe il trasferimento a titolo definitivo, e non occuperebbe lo slot per gli extracomunitari.

Sempre per questa sessione di calciomercato Milan Il secondo nome è quello di Giovanni Reyna, trequartista ed esterno statunitense del Borussia Dortmund che dopo l’esplosione di qualche stagione fa per via di infortuni non è più tornato allo stesso livello e non rientra più nei piani dei gialloneri, soprattutto se dovesse arrivare Rashford, il prezzo sarebbe inferiore a Joao Felix e potrebbe arrivare a titolo definitivo.

Calciomercato Milan: le operazioni in difesa si punta su Kyle Walker

Con la difficoltà nell’arrivare a Rashford il calciomercato Milan ha deciso di interessarsi con più forza a Kyle Walker, terzino inglese del Manchester City che ha comunicato a Guardiola di voler lasciare nell’immediato la squadra e che la destinazione che preferisce è l’Italia, i rossoneri si sono subito interessati per rinforzare la fascia destra, grosso limite della squadra negli ultimi anni, e per la sua capacità di giocare anche come difensore centrale andando quindi a sopperire alla mancanza di un difensore rapido in rosa. La trattativa potrebbe essere più semplice del previsto con il giocatore che arriverebbe in prestito secco fino a fine stagione o in prestito con diritto di riscatto ma ad una cifra molto bassa che convinca il Milan ad acquistarlo, i rossoneri potrebbero anche spingere per la risoluzione del suo contratto con il Manchester City, ma difficile che la società inglese accetti di perderlo senza un guadagno.

In questa sessione di calciomercato Milan l’operazione di Walker potrebbe essere favorita anche dal possibili addio di un difensore in rosa del Milan, Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 arrivato in estate dal Red Bull Salisburgo per 18 milioni di euro che dopo le ottime prestazioni delle prime gare in cui è stato impiegato, in cui ha trovato anche un gol, è retrocesso nelle gerarchie sia di Paulo Fonseca prima che in quelle di Sergio Conceiçao ora che non lo vede adatto al suo gioco. Sul difensore si è fatto sentire l’interesse del Fenerbahce, club allenato da Josè Mourinho, e che potrebbe chiedere il prestito del giocatore con l’opzione di acquisto a fine stagione che potrebbe diventare obbligo nel caso di raggiungimento di certi obiettivi, la cifra a cui poi Pavlovic verrebbe riscattato potrebbe essere tra i 15 e i 20 milioni di euro così che il Milan rientri nell’investimento.