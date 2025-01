CALCIOMERCATO MILAN: FRENATA PER RASHFORD, LE ALTERNATIVE

Il calciomercato Milan è in fermento con i dirigenti rossoneri concentrati nel potenziare l’organico a disposizione di mister Sergio Conceiçao ed uno dei reparti da ritoccare sarebbe quello offensivo. Nello specifico, il Milan segue con un certo interesse il profilo di Marcus Rashford, il quale sembra essere destinato a lasciare il Manchester United nel prossimo futuro. Mai davvero in grado di incidere come si aspettava viste le premesse a inizio carriera, il ventisettenne non ha saputo lasciare il segno con la maglia dei Red Devils e potrebbe decidersi a tentare un’avventura altrove visto che sarebbe stato scaricato pure dal nuovo allenatore Ruben Amorim, che al riguardo in conferenza stampa avrebbe detto: “Il mio obiettivo è solo quello di vincere. Sceglierò i giocatori che ritengo più adatti a vincere la partita. Sono concentrato solo su quello”.

Sotto contratto fino al giugno del 2028, Rashford è stato contattato in questi giorni dal Milan che attendeva una risposta dallo stesso senza però ricevere alcuna comunicazione. Stando ai rumors riguardo il calciomercato Milan, il giocatore starebbe valutando l’interesse espresso nei suoi confronti dal Barcellona, destinazione a lui più gradita rispetto a quella italiana. Per questa ragione in casa Milan si sta prendendo in considerazione anche altri nomi come quelli di Andreas Schjelderup del Benfica, Habib Diarra del Benfica ed ovviamente il già chiacchierato Cyril Ngonge del Napoli.

CALCIOMERCATO MILAN, FUORI TOMORI E DENTRO WALKER

Detto dell’attacco parliamo ora del calciomercato Milan dal punto di vista del reparto arretrato. E’ infatti notizia delle ultime ore che la Juventus sarebbe interessata ad aggiudicarsi Fikayo Tomori, dopo aver già preso in prestito a inizio anno anche Pierre Kalulu. La strategia dei bianconeri per aggiudicarsi il difensore sarebbe quella di offrire un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. In questo modo il Milan rientrerebbe addirittura quasi di tutto l’investimento effettuato al momento di acquistare il ventisettenne inglese dal Chelsea nel 2021.

Altra idea per il calciomercato Milan è Kyle Walker, trentaquattrenne del Manchester City a cui è legato fino a giugno del 2027. La sua capacità di essere schierato sia da terzino che da centrale di difesa interessa molto al Milan di Conceiçao che non avrebbe problemi a liberare Tomori nel caso in cui fosse certo del suo arrivo in Italia. Un altro calciatore che potrebbe inoltre salutare i rossoneri è Strahinja Pavlović, che non pare rientrare nei piani di tecnico e società per l’immediato futuro.