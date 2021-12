Calciomercato Milan/ Rinnovo annuale per Ibrahimovic? Previsto a breve il confronto

CALCIOMERCATO MILAN: A BREVE INCONTRO PER RINNOVO IBRAHIMOVIC?

Sono ancora indiscrezioni di calciomercato in casa Milan, con la dirigenza particolarmente impegnata in queste settimane sul fronte interno. Dopo le questioni sui rinnovi di contratto per Kessie e Theo Hernandez, ecco che a breve dovrebbe arrivare un nuovo confronto anche con Zlatan Ibrahimovic, in scadenza il prossimo mese di giugno.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello sport, però l’accordo con lo svedese dovrebbe essere facile da trovare. La società è ben consapevole dell’impatto del bomber sulla squadra di Pioli, a livello tecnico ed emotivo e certo lo stesso allenatore del Diavolo non è intenzionato a rinunciare a un giocatore così carismatico per il suo gruppo. Pure lo stesso attaccante non pare intenzionato per il momento a fermarsi qui e certo non ad abbandonare Milano e il club rossonero, con cui sta raggiungendo pure alti traguardi, di club e pure personali (ci sono diversi record in vista, tra cui il “milanista più anziano a vincere lo scudetto” e la top ten dei marcatori rossoneri all time). Nessun problema per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: servirà solo mettessi al tavolo e mettere per iscritto il tutto, senza neppure troppe discussioni intorno alle cifre dell’ingaggio.

CALCIOMERCATO MILAN: SERVE UN DIFENSORE MA…

Ma non è solo ai rinnovi che il Milan guarda nella prossima finestra di calciomercato. Come è nel noto, Maldini e colleghi sono in cerca di un buon rinforzo nel reparto difensivo della rosa di mister Pioli, visto il forfait di Kjaer fino a fine stagione. Al momento per il ruolo, come ci riferisce oggi Milannews, sono ancora in lizza un po’ gli stessi nomi emersi nei giorni scorsi e dunque Botman e Diallo, fino a Bremer e Milenkovic.

Pure l’impressione è che la società rossonera stia prendendo tempo per vagliare con calma possibili affari anche dell’ultimo minuto. É priorità del club sistemare prima le questioni interne, rimanendo comunque vigili su possibili occasioni del mercato di gennaio: anche per gli altri ruoli. Non sono prioritari ma certo farebbero bene dei rinforzi anche a centrocampo e in attacco, fino a un nuovo trequartista se effettivamente Castillejo dovrà lasciare Milano già a gennaio. Staremo a vedere.

