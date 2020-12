Calciomercato Milan/ Riqui Puig e Simakan, pronto il doppio colpo per la linea verde

CALCIOMERCATO MILAN: RIQUI PUIG SI AVVICINA

Il calciomercato Milan sta affrontando l’imminente sessione invernale senza grossi patemi: la squadra viaggia al primo posto in classifica e ha bruciato le tappe, dunque non ci sono troppe urgenze. Tuttavia, il diktat di Paolo Maldini è chiaro: si punta su una rosa giovane e futuribile, come sempre ricorda Stefano Pioli, e dunque – lo riporta Il Giornale – sarebbero già pronti un paio di colpi per innestare un gruppo che andrà a caccia dello scudetto o comunque del ritorno in Champions League dopo sette anni. Sul taccuino della società ci sono soprattutto due nomi: stuzzica ed è vicino alla firma Riqui Puig, centrocampista centrale classe ’99 che gioca nel Barcellona. Una vicenda “strana”: l’anno scorso Quique Setién lo aveva lanciato dandogli tanto spazio in un campionato chiuso male, lui si era messo in mostra come grande talento ma ha pagato l’arrivo di Ronald Koeman che, non si sa il perché, gli ha praticamente fatto capire che fosse meglio cambiare aria. Cosa che non è piaciuta ai tifosi, che ne chiedono costantemente l’utilizzo ma potrebbero rimanere frustrati da una sua cessione, anche se solo in prestito: Puig può dare fiato ai titolarissimi Kessié e Bennacer ma anche funzionare come eventuale cambio di Hakan Çalhanoğlu, considerato che il turco attualmente non ha un back up. Sarebbe un colpo di calciomercato molto interessante per il Milan.

ARRIVA ANCHE SIMAKAN?

Un altro arrivo per il calciomercato Milan potrebbe essere poi in difesa, dove gli ultimi acciacchi occorsi a Simon Kjaer e l’infortunio di Matteo Gabbia fanno pensare che si possa implementare la rosa a disposizione di Pioli, guardando appunto al futuro: si è già affermato Pierre Kalulu uscito dalle giovanili, adesso i rossoneri possono mettere le mani sul classe 2000 Mohamed Simakan. Il suo profilo è diverso rispetto a quello di Riqui Puig, nel senso che lui – difensore centrale dello Strasburgo – è un titolare fisso: in 17 partite di Ligue 1 in questa stagione ha sempre giocato dal primo minuto, il suo allenatore Thierry Laurey si fida ciecamente di lui tanto da averlo impiegato anche come terzino destro o addirittura mediano davanti alla difesa, pur di tenerlo in campo. Per i rossoneri sarebbe soprattutto un colpo in prospettiva, anche in questo caso: ci si cautela in caso di una grande offerta per Alessio Romagnoli, sei mesi alla corte della capolista (per ora) della Serie A potrebbero fare bene al ragazzo che crescerebbe senza troppe pressioni per poi essere pronto a fare il suo… anche da questo punto di vista ci aspettiamo novità, che potrebbero arrivare a breve per entrambi i giovani di cui abbiamo parlato.



