CALCIOMERCATO MILAN: BENNACER AI SALUTI?

Nella giornata di ieri, nel pre gara contro il Torino, l’ad del Milan Giorgio Furlani ha parlato di Bennacer, non escludendo che possa partire negli ultimi giorni di calciomercato. L’ad ha spiegato: “È un giocatore molto forte ed è parte del nostro progetto. Chissà cosa porterà il mercato nei prossimi 15 giorni e quindi vedremo. Ma non è nel nostro stile spingere via i giocatori”. Pobega anche potrebbe lasciare il club rossonero: su di lui ci sono tre squadre, Genoa, Bologna e Fiorentina, che hanno mostrato interesse per il centrocampista.

DIRETTA/ Milan Torino (risultato finale 2-2): Morata-Okafor! (Serie A, 17 agosto 2024)

Per quanto riguarda le entrate e in particolare l’arrivo di Abraham, che in alcuni momenti del calciomercato Milan sembrava molto vicino, Gianluca Di Marzio ha dato una serie di aggiornamenti, spiegando che Jovic si è presentato bene nel pre-campionato e dunque la dirigenza ha optato per la sua permanenza, tanto da schierarlo titolare nella prima gara di campionato contro il Torino.

Calciomercato Milan News/ Ibra rilancia dopo Fofana: "Mercato chiude quando lo dico io" (17 agosto 2024)

CALCIOMERCATO MILAN: SFUMATO SAMARDZIC

Il calciomercato Milan in entrata non potrà annoverare il nome di Samardzic, che sembrava vicinissimo al club solo pochi giorni fa. Secondo le ultime novità, date da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, il giocatore dell’Udinese sarebbe sempre più vicino all’Atalanta, che ha visto sfumare la trattativa per O-Riley. Atalanta e Udinese stanno definendo i dettagli per il calciatore, che dunque non arriverà a Milano.