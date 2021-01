Calciomercato Milan/ Si cerca per il centrocampo: Soumaré e Konè nel mirino

Solo domani si aprirà ufficialmente la finestra invernale di calciomercato, ma in casa Milan la dirigenza è già al lavoro per trovare un importante innesto a centrocampo per lo schieramento di Stefano Pioli. L’allenatore nelle ultime conferenze stampa sull’argomento ha ribadito la sua totale fiducia nelle strategie del club: “Il mercato comincia dal 4, la dirigenza si farà trovare pronta se ci saranno occasioni”, le ultime parole del tecnico alla vigilia di Benevento-Milan di quest’oggi. Il duo Massara-Maldini è dunque al lavoro per trovare qualche fresca occasione da portare a Milano, tenendo sempre a mente il progetto basato su giovani di qualità da tempo portato avanti con coraggio: a quanto si legge, pare che le idee sul tavolo davvero non manchino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Milan, riportate dal portale calciomercato.com, pare infatti che la dirigenza rossonera si stia concentrando nella ricerca di un nuovo centrocampista e al momento due sarebbero i nomi nel mirino e dunque quello di Boubakary Soumaré del Lille e di Kouadio Konè del Tolosa.

CALCIOMERCATO MILAN: I NOMI NEL MIRINO DEL DIAVOLO

Sono dunque importanti indiscrezioni sul calciomercato del Milan, con la dirigenza che pare aver messo nel mirino due giovani centrocampisti, talenti del primo campionato il francese: mettiamoli sotto ai riflettori. Il primo come abbiamo detto è Boubakary Soumaré, centrale classe 1999, dal 2017 in maglia del Lille e, a quanto pare primo nella lista delle preferenze del club rossonero. Il mediano ha infatti già una buona esperienza in Ligue 1 e sarebbe tentato dalla nuova esperienza in Serie A: pure, secondo quanto riportato da L’Equipe, la dirigenza francese sarebbe pronta ad alzare un muro intorno al suo gioiello, almeno durante il mercato di gennaio. Il secondo è invece Kouadio Konè, centrale classe 2001, dal 2019 in maglia del Tolosa e nel mirino del Milan già dalla scorsa estate. Pure il francese ha ricevuto l’ampio gradimento della dirigenza rossonera: anzi secondo calciomercato.com, pare che Massara sia già in contatto con gli agenti e sarebbe prossimo a presentare un’offerta alla controparte francese. Pure va aggiunto che al momento la valutazione del giocatore si aggira sui 15 militino di euro (troppi per il Diavolo) e che pure vi sarebbe attiva la concorrenza del Leeds di Bielsa. Staremo a vedere.



