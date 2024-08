CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FUMATA BIANCA AD UN PASSO PER EMERSON ROYAL

Vicinissimo un altro colpo nel calciomercato Milan con i rossoneri che stanno per terminare la loro difesa con l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. Il terzino brasiliano è stato lungamente trattato dai rossoneri che chiuderanno nelle prossime ore l’accordo con il calciatore prima di avere l’ok definitivo del Tottenham e poter accogliere un nuovo tassello per il nuovo Milan di Fonseca.

L’offerta definitiva del calciomercato Milan per Emerson Royal è di 15 milioni di euro con l’aggiunta di bonus che dovrebbero portare la cifra intorno ai 18 milioni richiesti inizialmente dal Tottenham per liberare il terzino brasiliano. Dopo l’arrivo di Pavlovic dal Salisburgo, con Emerson Royal è completata la nuova difesa titolare con il Milan che interverrà ulteriormente solo in caso di necessità o cessioni non previste che potrebbero rimescolare le carte sul tavolo di Paulo Fonseca.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, A CENTROCAMPO SI VALUTA ANCHE MICHAEL FOLORUNSHO

Continua, invece, la ricerca di un nuovo centrocampista con i rossoneri che stanno vedendo la trattativa per Youssouf Fofana complicarsi sempre di più per via del forte interesse del Manchester United. Tra i nomi approfonditi dalla società rossonera, secondo TuttoMercatoWeb, c’è anche quello di Michael Folorunsho in uscita dal Napoli e reduce da un’ottima stagione con l’Hellas Verona che lo ha portato alla convocazione di Luciano Spalletti per Euro2024.

A differenza di Fofana, Folorunsho ha un fisico più imponente e caratteristiche offensive ben sviluppate che lo rendono più simile a Loftus-Cheek che ad un centrocampista di quantità ma l’intelligenza tattica mostrata dal calciatore lo rende facilmente adattabile da Paulo Fonseca. Il prezzo fissato dal Napoli è di circa 15 milioni di euro con Folorunsho che ha fatto capire di non avere più i partenopei nel suo futuro cancellando ogni riferimento dalla sua pagina Instagram.

