CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RILANCIO PER NERES?

Il calciomercato del Napoli punta dritto su David Neres e il giocatore è entusiasta dell’interesse mostrato dal club partenopeo. Da parte sua, Manna ha preso nota delle richieste contrattuali del 27enne, e l’unico ostacolo rimasto da risolvere è quello relativo ai diritti di immagine. Tuttavia, la situazione con il Benfica si prospetta più complessa: il club portoghese, forte di un contratto in scadenza nel 2027, intende imporre le proprie condizioni. Nelle prossime ore, l’agente Bertolucci avrà un incontro con il Benfica per valutare la fattibilità di un trasferimento di Neres.

Il club portoghese non ha fretta di vendere, soprattutto dopo aver incassato 70 milioni di euro dal PSG per João Neves. Rui Costa è deciso: per discutere di Neres, sarà necessario ricevere offerte di almeno 30 milioni di euro. Il giocatore, che predilige la corsia destra ma può adattarsi anche sull’altro lato, offre qualità tecniche elevate, esperienza internazionale e una versatilità molto apprezzata da Antonio Conte. La trattativa è appena iniziata e il Napoli è pronto a negoziare con il Benfica al momento opportuno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FOLORUNSHO “ROMPE” SU INSTAGRAM

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto far registrare un importante movimento in uscita: Michael Folorunsho, nonostante il recente rinnovo del contratto fino al 2029, ha rimosso tutte le foto che lo ritraggono con la maglia azzurra dal suo profilo Instagram. Questo gesto potrebbe essere un segnale di mercato, soprattutto considerando le voci che circolano da giorni su una sua possibile partenza del centrocampista, che sembrava destinato all’Atalanta prima che i bergamaschi virassero su un attaccante.

La Fiorentina ha mostrato interesse per Folorunsho, che è stato convocato da Luciano Spalletti per Euro 2024, dove ha avuto qualche minuto di gioco. Tuttavia, al momento, la Fiorentina sembra concentrata su Amir Richardson del Reims. Suggestiva appare invece la possibilità di un ritorno di Folorunsho alla Lazio dove ha svolto la trafila nel settore giovanile e dove potrebbe riunirsi con il suo ex allenatore al Verona Marco Baroni, ora passato alla guida dei biancazzurri. Nella stagione scorsa, Folorunsho è stato fondamentale per il Verona di Baroni, con 5 gol e 1 assist.

