CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SPUNTA IL NOME DI BAJETIC PER COMPLETARE IL CENTROCAMPO DI PAULO FONSECA

Ore decisive nel calciomercato Milan con i rossoneri che stanno chiudendo gli ultimi colpi per consegnare una rosa completa a Paulo Fonseca in vista dell’esordio in Serie A. L’arrivo di Fofana è stato uno degli ultimi colpi di questo calciomercato che si sta ancora concentrando sul centrocampo per creare una rosa con qualità varie e profili giovani. Nelle ultime ore sta rimbalzando una notizia che vede il calciomercato Milan ancora protagonista sul centrocampo con l’idea di prelevare Stefan Bajcetic dal Liverpool per consegnare un altro uomo di qualità a Fonseca.

Il centrocampista in forza al Liverpool è uno spagnolo classe 2004 che ha trovato poco minutaggio sotto la guida di Klopp e sembra non essere entrato nelle grazie di Arne Slot che lo lascerebbe anche partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il Milan aspetta e riflette ma avrebbe prima la necessità di cedere per poter acquistare un altro calciatore in quella zona del campo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADLI E POBEGA SONO IN USCITA

Il lavoro in uscita continua anche in casa Milan con Tommaso Pobega e Yacine Adli che sono i principali indiziati per una possibile cessione che possa liberare una casella per l’entrata di un nuovo centrocampista. Paulo Fonseca non è stato colpito da Adli e Pobega che hanno comunque poco mercato e quindi dovrà essere bravo il Milan a trovargli la giusta soluzione per non disperdere le loro ottime qualità.

Per Pobega la soluzione potrebbe essere quella della Serie A con le squadre di medio-bassa classifica che monitorano la situazione per provare ad inserirsi e garantirsi le prestazioni di un centrocampista duttile e con la voglia di rinascere. Con Adli si potrebbe anche pensare ad una soluzione di prestito soprattutto vista la sua ancora giovane età che lo potrebbe portare a fare bene e rivalutare la sua carriera.

