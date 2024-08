CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ALRO SCHERZO DELL’ATALANTA…

Il calciomercato del Milan ha dovuto attendere un mese e mezzo di trattative, con continui rilanci, prima di riuscire a chiudere l’accordo con il Monaco per Youssouf Fofana. Ora c’è grande soddisfazione per aver portato a termine un obiettivo prioritario per la squadra. Fofana è sempre stato la prima scelta sia per Moncada che per Fonseca nel ruolo di mediano fisico davanti alla difesa. La negoziazione tra il Monaco e il Milan ha attraversato diversi momenti di tensione, ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore, che ha fortemente desiderato vestire la maglia rossonera, rifiutando altre offerte.

Calciomercato Milan/ Accordo con la Juventus per Kalulu ma il francese prende tempo (16 agosto 2024)

Il club monegasco riceverà circa 20 milioni di euro come base fissa, più 3 milioni in bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 2 milioni in bonus più difficili da ottenere. Fofana firmerà un contratto di 4 anni con opzione per un quinto, guadagnando circa 3 milioni di euro a stagione. Fofana è arrivato a Milano venerdì con un volo privato da Nizza, atterrando intorno alle 19:50, come documentato dalle immagini raccolte dal nostro inviato a Linate Prime. Le visite mediche per conto del Milan sono programmate per questa mattina alle 8:30.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fumata bianca per Fofana! Ballo Touré al St. Etienne (16 agosto 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RICHIESTA DELL’ATALANTA PER KALULU

Per quanto riguarda il calciomercato del Milan in uscita, non è solo la Juventus a essere interessata a Pierre Kalulu. Il difensore francese del Milan è sul mercato, e i contatti tra i bianconeri e i rossoneri per un suo trasferimento a Torino sono proseguiti in modo positivo negli ultimi giorni, senza però raggiungere l’accordo definitivo che tutte le parti speravano. La distanza rimane sia nella valutazione del cartellino che nelle richieste del giocatore, il quale vorrebbe maggiore spazio e responsabilità se dovesse lasciare Milano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si tratta con la Juve per Kalulu, interesse per Ballo-Touré (15 agosto 2024)

Inaspettatamente, un altro club ha mostrato un forte interesse per Kalulu: l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Relevo, i bergamaschi hanno già avviato contatti con l’entourage del giocatore e stanno ora cercando di capire con il Milan i margini per un’eventuale trattativa di calciomercato.