Calciomercato Milan/ Simakan si avvicina: siamo al conto alla rovescia?

Mohamed Simakan è decisamente il nome più caldo per il calciomercato Milan in questa prima fase delle trattative della sessione invernale, che dunque per i rossoneri sembrano incentrarsi soprattutto su questo difensore del quale si parla già da diverso tempo come possibile rinforzo per Stefano Pioli. Con tutta la cautela del caso quando si utilizzano espressioni di questo tipo (“le prossime 24-48 ore” sono sempre “decisive”), ecco che davvero per l’arrivo di Simakan al Milan potremmo essere giunti al momento del conto alla rovescia. Ne parla in modo chiaro anche l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che ha fatto il punto sul lciomercato in entrata del Milan. Mohamed Simakan è senza dubbio l’obiettivo maggiormente alla portata e c’è pure un indizio “social”. Come dimostra infatti la storia che lo stesso Simakan ha pubblicato su Instagram, il difensore vuole giocare nel Milan e non vuole altri club, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti il Lipsia. La concorrenza c’è, ma il club rossonero sembra essere abbastanza tranquillo, visto che già da diverso tempo segue il giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN: SIMAKAN SI AVVICINA, KONE SI ALLONTANA

Ecco dunque il punto sulla trattativa più viva nel calciomercato Milan: l’offerta per Simakan da parte dei rossoneri è di 14 milioni di euro (con pagamento pluriennale) più eventuali bonus per altri 3 milioni di euro. Lo Strasburgo vuole arrivare a 18 milioni senza condizioni, ma il Milan non ha intenzione di rilanciare e tutto sommato le parti sono vicine. C’è ottimismo per la chiusura, ma la sensazione è che slitti tutto alla settimana prossima – d’altronde siamo ormai a venerdì. Alle ottime notizie per Simakan ne fanno da contraltare altre meno gradevoli per i rossoneri. Sembra sfumare definitivamente infatti Kouadio Kone, pupillo di Moncada che è stato seguito a lungo dai rossoneri. Il centrocampista sta per raggiungere l’intesa con il Borussia Monchengladbach per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Il Milan valutava Kone 6 milioni di euro e il Diavolo non parteciperà ad alcun tipo di asta, su questo La Gazzetta è molto chiara. Bisogna stare molto attenti ai costi in questa fase e il sacrificio verrà fatto appunto per Simakan. Infine un rapido sguardo ai rinnovi: su Gigio Donnarumma c’è il massimo silenzio, mentre la settimana prossima è previsto un incontro tra il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu.



