CALCIOMERCATO MODENA NEWS/ Strizzolo per l’attacco, Saporiti va alla Torres

Calciomercato Modena news, in attacco piace Strizzolo

Il calciomercato invernale potrebbe regalare qualche novità alle squadre del campionato cadetto in cerca di un posto nei playoff, Modena compreso. Nello specifico, i canarini avrebbero bisogno di accaparrarsi un nuovo centravanti a cui affidare la fase offensiva della squadra e c’è un nome in particolare che solletica le idee dei dirigenti del club, ovvero il trentenne Luca Strizzolo, attualmente sotto contratto con la Cremonese ma in prestito al Perugia per questa stagione.

Protagonista con tre reti ed un assist vincente fornito ai suoi compagni in quindi apparizioni complessive quest’anno in Serie B, secondo i rumors Strizzolo potrebbe effettuare le visite mediche di rito nella giornata di lunedì per poi passare in prestito con diritto di riscatto al Modena. Proprio qui ritroverebbe il tecnico Attilio Tesser, il quale ha già avuto modo di allenarlo durante l’esperienza condivisa dai due al Pordenone.

Calciomercato Modena news, Saporiti si trasferisce alla Torres

Intanto il Modena ha completato un’operazione di calciomercato in uscita con il passaggio di Edoardo Saporiti alla Torres in questa prima settimana di calciomercato invernale. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club: “Edoardo Saporiti, ligure di Genova, classe 2001, centrocampista offensivo, che si trasferisce in prestito secco alla Torres Calcio Sassari. L’operazione è stata definita dopo il rientro al Modena dall’Aquila Montevarchi 1902, società per la quale Saporiti ha giocato nella prima fase della stagione raccogliendo, complessivamente, 14 presenze per 740 minuti e mettendosi in evidenza con 2 assist. A Sassari il calciatore sarà a disposizione del tecnico Stefano Sottili, già impegnato nella preparazione della gara esterna con il San Donato Tavarnelle, in programma domenica 8 gennaio”.

