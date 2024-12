DIRETTA MODENA SALERNITANA, TESTA A TESTA

Era dal 2016 che si affrontavano in una diretta Modena Salernitana, ormai le due squadre sono ben diverse da allora. Ma rivivere insieme qualche episodio di quell’anno siamo sicuri che vi farà piacere, poiché siamo nella rubrica della storia con i testa a testa sui precedenti delle due squadre. In totale abbiamo solo due precedenti, non proprio un campione enorme, soprattutto poiché è molto datato. In quella stagione le due squadre all’andata vinse il Modena per un secco 2-0 che non ha ammesso repliche.

Mentre invece al ritorno, questa volta nello stadio della Salernitana, abbiamo avuto un pareggio a reti inviolate. Quindi i campani non hanno ancora mai vinto contro il Modena, ci potrebbero riuscire quest’oggi? Cerchiamo di capirlo dalle statistiche pre match del prossimo aggiornamento, dove cercheremo la favorita da un punto di vista scientifico e dove eleggeremo la possibile favorita della diretta di Modena Salernitana. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA SALERNITANA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono novità per la Serie B che verrà trasmessa su DAZN e anche sul canale dedicato su Amazon che mostrerà la diretta Modena Salernitana. Per seguire questo match, inoltre, sarà possibile usufruire della nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

DELICATA SFIDA PER LA SALVEZZA

La sedicesima giornata di Serie B vedrà in campo anche la diretta Modena Salernitana con il fischio d’inizio alle 15,00 di sabato 7 dicembre 2024. Lo scontro può già valere la salvezza tra due squadre che hanno inziato male e cercano di uscire dalle “sabbie mobili”.

Il Modena di Mandelli arriva da tre risultati utili consecutivi ma non è andato oltre il pareggio nelle ultime due giornate giocate. Dopo sei giornate a secco, invece, la Salernitana di Colantuono è tornata a vincere e convincere battendo la Carrarese con un netto 4 a 1.

MODENA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in esame anche le probabili formazioni in vista di questa partita delicata. Defrel tornerà il riferimento dell’attacco degli emiliani che però dovranno fare a meno di Cotali sull’esterno perché squalificato. Caso e Palumbo completeranno la trequarti con Ponsi e Idrissi sulle fasce ad aiutare il centrocampo formato da Magnino e Gerli. Caldara è il riferimento difensivo con Cauz e Dellavalle a sostenerlo e a difendere la porta di Gagno.

La Salernitana di Colantuono giocherà con la difesa a tre davanti a Sepe con Bronn, Ferrari e Jaroszysnki sostenuti anche da Ghiglione e Stojanovic sugli esterni. Amatucci e Reine-Adélaide saranno in mediana con Verde e Soriano trequartisti a sostegno del giovane Wlodarczyk unica punta.

MODENA SALERNITANA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Modena Salernitana approfondendo le proposte di AdmiralBet. I padroni di casa sono favoriti e la loro vittoria è quotata a 2,00 contro il 3,60 per gli ospiti e il pareggio X a 3,20.