DIRETTA MANTOVA MODENA, L’ULTIMA PARTITA DEL SABATO

La diretta Mantova Modena è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 17:15 presso lo Stadio Danilo Martelli di Mantova come partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Nell’ultima gara del sabato si affrontano due compagini che si trovano ad appena due lunghezze di distacco ma con obiettivi differenti complice anche una classifica ancora molto corta per questo turno. I padroni di casa occupano la decima posizione con diciassette punti conquistati e vogliono inanellare il terzo risultato utile consecutivo per poter sognare un piazzamento nei playoff.

Gli ospiti, invece, si guardano le spalle in quindicesima posizione con altrettanti punti guadagnati, al pari di Cosenza e Reggiana con i granata dietro a causa di una peggiore differenza reti. Pur potendo pensare di scavalcare proprio i biancobandati, i gialloblu hanno bisogno pure di non subire ulteriori battute d’arresto e puntare in alto in modo tale da non dover finire in zona retrocessione senza dimenticare che anche loro sono reduci da una vittoria ed un pareggio maturati nelle ultime due sfide disputare in questo freddo mese di novembre.

DIRETTA MANTOVA MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Mantova Modena sarà come di consueto garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2025 che si sta attualmente disputando. La sfida sarà dunque visibile via streaming su smart phone, tablet, console e smart tv, oppure dal sito ufficiale sul browser del pc, attraverso l’applicazione dedicata.

MANTOVA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Mantova Modena, cerchiamo adesso di intuire quali sono le scelte compiute dagli allenatori delle due squadre in relazione alle probabili formazioni e dunque gli schieramenti iniziali. Mister Caserta dovrebbe riconfermare il 4-2-3-1 con Festa in porta Radaelli, Brignani, Solini e Redolfi in difesa, Trimboli ed Artioli in mediana, Bragantini, Mancuso e Fiori sulla trequarti dietro alla punta Mensah.

Mister Paolo Mandelli, dovendo fare a meno degli squalificati Santoro e Defrel, riproporrà il modulo 4-3-3 puntando su Gagno tra i pali, Dellavalle, Caldara, Cauz, Di Pardo a formare il resto della retroguardia, Magnino, Gerli e Cotali a centrocampo mentre il tridente offensivo sarà costituito da Palumbo, Mendes e Caso.

MANTOVA MODENA, LE QUOTE

Infine, proviamo a capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Mantova Modena tramite l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in occasione di questo match valido per il quindicesimo turno del campionato cadetto. Stando a quanto pagato da Snai, gli ospiti partono da favoriti in questa sfida offrendo infatti 2.45 per il 2 e quindi per il successo gialloblu. I biancobandati avrebbero invece le stesse chances di vittoria rispetto a quelle di ottenere un pareggio, con sia l’1 che l’x dati appunto a 3.00. La pensa pratiamente nella stessa maniera anche Planetwin che offre però 2.40 per il 2.