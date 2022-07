CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Accordo raggiunto per Pessina, i dettagli dell’affare

Calciomercato Monza news, Pessina può tornare in biancorosso

Il Monza è appena tornato in Serie A ma cerca nuovi importanti rinforzi per puntare alla salvezza tramite questa sessione di calciomercato estivo. I biancorossi sono senza dubbio attivissimi grazie all’esperto amministratore delegato Adriano Galliani che proprio in queste ore ha messo a segno un altro colpo per i brianzoli trovando l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista Matteo Pessina, Campione d’Europa con l’Italia di Mancini nel 2021.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Contatti per Petagna e si pensa a Yoshida

Stando alle indiscrezioni più recenti infatti, il venticinquenne nato proprio a Monza, dove ha già giocato sia nel settore giovanile che in prima squadra per una stagione prima di passare ai bergamaschi dopo le avventure in prestito con Lecce, Catania e Como, torna in Lombardia per un’operazione da 15 milioni di euro divisi tra il prestito oneroso da 3 milioni più l’obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 12 milioni.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Icardi-Dybala sogno per l'attacco, ufficiale Sensi

Calciomercato Monza news, visite e fascia da capitano per Pessina

L’arrivo di Matteo Pessina dall’Atalanta rappresenta dunque un’altra operazione di rilievo messa a segno dal Monza in queste prime battute del calciomercato. Il calciatore dovrebbe effettuare le visite mediche di rito nella giornata di mercoledì e dovrebbe pure venirgli affidata la fascia di capitano della squadra in cui è cresciuto. Al suo arrivo Pessina potrà dunque abbracciare i nuovi compagni come Andrea Ranocchia, Sensi ed anche Cragno.

LEGGI ANCHE:

Dybala al Monza?/ Derby tra Inter e Milan ma attenzione ai brianzoli di Galliani

© RIPRODUZIONE RISERVATA