DIRETTA MONZA UDINESE, GARA INTERESSANTE

La 15esima giornata di campionato si chiuderà questo lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 20:45 con la diretta Monza Udinese. All’U-Power Stadium, i brianzoli sono penultimi a 10 punti con i bianconeri avanti di sette lunghezze. Il Monza non vince dal grande successo per 3-0 contro il Verona, una vittoria che sembrava poter svoltare la stagione e invece per ora non è così: successivamente tre pareggi e quattro sconfitte, tra cui il 4-0 di Coppa Italia incassato dal Bologna.

L’Udinese sta vivendo un periodo altrettanto negativo e la posizione in classifica è giustificata da un inizio nettamente migliorare rispetto al Monza. Tronando ai bianconeri, l’ultima gara è stata una sconfitta per 2-0 col Genoa complice anche l’espulsione di Toure nei primissimi minuti.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TV MONZA UDINESE, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Monza Udinese in tv? Il match sarà disponibile solamente su DAZN che detiene tutti le gare della Serie A. La diretta streaming invece si potrà avere solo da abbonati, sempre su DAZN sull’applicazione.

MONZA UDINESE, SCOPRIAMO LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste invece sono le probabili formazioni che verranno schierate oggi dai due allenatori nella diretta Monza Udinese. I brianzoli di Nesta si disporranno secondo il 3-4-2-1 con Turati in porta, difeso da Izzo, Marì e Carboni. A centrocampo Birindelli, Bianco, Bondo e Kyriakopoulos mentre Maldini e Mota supporteranno Djuric.

L’Udinese opta per un 3-5-2 più classico. Tra i pali Sava, pacchetto arretrato composto da Kabasele, Bijol e Ebosse. Agiranno da esterni Ehizibue e Kamara mentre Lovric, Karlstrom e Ekkelenkamp comporranno la zona nevralgica. Coppia offensiva Thauvin-Lucca.

MONZA UDINESE, SU QUALI QUOTE SCOMMETTERE?

Il posticipo di Serie A ci regala la sfida in diretta Monza Udinese, un’occasione ghiotta per quegli scommettitori che vogliono rifarsi da qualche delusione del weekend calcistico. Prima di avventurarsi in qualche puntatina meglio osservare le quote: l’1 del Monza vale 2.60, il pari e la vittoria dell’Udinese sono pagate 3. L’Over 2.5 è dato a 2.50 mentre l’Under a 1.53. Gol e No Gol valgono 2 e 1.75.