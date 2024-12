DIRETTA MONZA UDINESE PRIMAVERA, ULTIMI QUATTRO POSTI

Disperato bisogno di punti in terra lombarda. La diretta Monza Udinese Primavera vede i padroni di casa a 12 punti con gli ospiti a 7, rispettivamente quartultimi e penultimi in classifica. La gara si disputerà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 13:00. I brianzoli sono in un periodo negativo poiché non vincono dal 20 ottobre nel roboante 5-1 contro la Roma. Da quel giorno sono arrivati due pareggi con Cesena e Torino più tre sconfitte contro Inter, Verona e infine Fiorentina.

Anche l’Udinese non sta vivendo un periodo esaltante con un successo da ottobre ad oggi, quello con la Sampdoria per 3-1. Nell’ultimo match è arrivato il pareggio con il Cagliari, preceduto dai ko con Lazio, Genoa, Bologna, Torino e Empoli.

DOVE VEDERE IN TV DIRETTA MONZA UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Monza Udinese Primavera, vi basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestro ovvero Sportitalia. Per quanto concerne invece la diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione Sportitalia oppure andare sul sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA UDINESE PRIMAVERA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Monza Udinese Primavera. I brianzoli si disporranno con il modulo 3-5-2 con Ciardi in porta, protetto da Dominico, Bagnaschi e Crasta. Agiranno da esterni Capolupo e De Bonis con Giubrone, Berretta e Azarovs mentre in attacco ci saranno Zanaboni e Longhi.

Stesso identico assetto tattico per i bianconeri con Cassin tra i pali, difeso qualche metro più avanti da Povera, Del Pino e Guessand. A centrocampo, da destra a sinistra, Shpuza, Demiroski, Di Leva, De Crescenzo e Marello. Davanti Bonin-Pizarro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA UDINESE PRIMAVERA

Adesso analizziamo quelle che sono le quote per le scommesse Monza Udinese Primavera. A partire con i favori del pronostico sono i biancorossi a 1.83 contro i 3.33 per i bianconeri. Il segno X del pareggio è dato a 3.80.

Il Gol, vale a dire almeno una rete a testa, è offerto a 1.46 con il No Gol a 2.40. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 1..48 e 2.38.