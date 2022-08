CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Acerbi per la difesa mentre Simeone rimane lontano

Calciomercato Monza news, Francesco Acerbi per sistemare la difesa

In questa sessione estiva di calciomercato il Monza ha sin qui messo a segno svariati colpi in entrata al fine di potenziare la rosa e puntare quindi al decimo posto in campionato dichiarato dall’amministratore delegato Galliani. Tuttavia, il lavoro dei dirigenti biancorossi non sembra essere affatto concluso ed i nomi sul taccuino non mancano di certo. Nello specifico, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in queste ore si sta parlando sempre di più del possibile acquisto di Francesco Acerbi.

Sotto contratto con la Lazio fino al giugno del 2025, il Campione d’Europa con la Nazionale italiana aveva espresso la sua intenzione di cambiare aria al termine della passata stagione, come spiegato pure dal tecnico Maurizio Sarri. Accostato pure all’Inter ed alla Juventus, specie se Rugani dovesse andare alla Sampdoria, nel corso della prossima settimana Acerbi potrebbe decidere quale sarà il suo futuro lasciando Formello.

Calciomercato Monza news, Simeone non arriverà dall’Hellas Verona

Detto della difesa, in casa Monza si pensa anche al reparto avanzato in questo agosto di calciomercato estivo. Come spiegato dall’ad Galliani, Christian Gytkjær non dovrebbe partire mentre rimane in stand-by l’arrivo di Andrea Petagna dal Napoli. Chi non sembra destinato a vestire la maglia dei brianzoli è Giovanni Simeone dell’Hellas Verona: stando a quanto rivelato da L’Arena, l’argentino avrebbe rifiutato la Salernitana e lo stesso Monza e adesso sulle sue tracce si registra la presenza del Nizza.

