Calciomercato Monza news/ Assalto per Gollini. Per l’attacco c’è Joao Pedro

Il calciomercato del Monza sta entrando nel vivo, Berlusconi e Galliani sono al lavoro per allestire una rosa competitiva per il primo anno in Serie A. Discorsi apertissimi con il Cagliari, secondo Sky Sport i brianzoli sono pronti a lanciare l’assalto a tre calciatori rossoblu: parliamo di Joao Pedro, Carboni e Nandez. Per i primi due si parla di un affare a titolo definitivo, per il centrocampista uruguaiano di un prestito con obbligo di riscatto subordinato alla salvezza.

Lavori in corso anche per la difesa. Dopo aver riscattato il centrale bulgaro Valentin Antov del CSKA Sofia per 2 milioni di euro, il Monza è pronto ad assicurarsi le prestazioni di Andrea Ranocchia: fumata bianca con l’entourage dell’ex Inter. Contratto fino al 30 giugno 2024, prossima settimana in programma le visite mediche di rito.

CALCIOMERCATO MONZA: I NOMI SUL TACCUINO DI GALLIANI

Il calciomercato vedrà il Monza impegnato a rinforzare tutte le aree e per la fascia sinistra sono due i nomi circolati nelle ultime ore: parliamo di Riccardo Calafiori e Luca Pellegrini. L’esterno della Roma piace anche a Getafe e Basilea (operazione possibile in prestito), mentre il terzino di proprietà Juventus è a caccia di continuità: da valutare però un’intesa sul lauto ingaggio percepito dal difensore mancino. Passiamo adesso agli obiettivi per l’attacco: secondo Radio Kiss Kiss una pista porta ad Andrea Petagna, in uscita dal Napoli, mentre trovano conferme le indiscrezioni che parlano di un interessamento dei biancorossi per Stephan El Shaarawy, in bilico alla Roma e già nel mirino dell’Atalanta. Da valutare, invece, il futuro di Lorenzo Pirola: il Monza è al lavoro per riscattarlo dall’Inter per 7 milioni di euro, ma bisogna fare i conti con l’inserimento della Salernitana. Infine, le novità per la porta: secondo Tuttomercatoweb, l’obiettivo numero uno è Pierluigi Gollini, rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham. Registrato il sorpasso ai danni della Fiorentina, si lavora al prestito con obbligo di riscatto: il Monza è pronto a investire 10 milioni di euro.

