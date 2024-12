DIRETTA EMPOLI MONZA PRIMAVERA, GARA IN TOSCANA

Con già un buon distacco dalle ultime, queste due formazioni cercano però di allontanarsi ancora. La diretta Empoli Monza verrà giocata questo sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15:00 e vede sfidarsi biancazzurri e biancorossi. L’Empoli era riuscito a battere Juventus e Udinese, risultati intervallati dalla sconfitta con il Sassuolo. Ultimamente però la situazione è peggiorata e a parlare sono i risultati: 3-0 contro l’Atalanta e 2-1 con la Roma, entrambe in trasferta.

Il Monza invece sta riuscendo ad uscire da una crisi di risultati dopo le sconfitte consecutive contro Inter, Verona e Fiorentina. Il 30 novembre è arrivato un pareggio importante contro il Torino per 1-1 e successivamente la vittoria per 2-1 sull’Udinese.

DIRETTA EMPOLI MONZA PRIMAVERA: COME SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO

Per gli appassionati del campionato Primavere è possibile seguire in diretta Empoli Monza grazie alla passione e alla professionalità di Sportitalia che da sempre valorizza i tornei givanili: basta collegarsi al canale 60 del digitale terrestre e sevolete seguirlo in diretta streaming diretta streaming con l’app.

EMPOLI MONZA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI

Se vogliamo in qualche modo capire come potrebbe andare a finire la diretta Empoli Monza Primavera partiamo dall’approfondire le probabili formazioni. L’Empoli adotterà il consueto 3-4-3 con in porta Versari, nella liena a tre Moray, Falcusan e Rugani. A centrocampo spazio per Huqi, Trdan, El Biache e Matteazzi. Attaccanti Olivieri, Poppo e Monaco.

Il Monza invece replica con l’assetto tattico 3-5-2 con Ciardi in porta. Pacchetto arretrato composto da Domanico, Bagnaschi e Crasta. Nel centrocampo a cinque giostreranno Capolupo e De Bonis sulla fascia con Giubrone, Beretta e Azarovs in mezzo al campo. In attacco Zanaboni e Longhi.

EMPOLI MONZA PRIMAVERA, SU CHI SCOMMETTERE? QUOTE E PRONOSTICI

Per i patiti delle scommesse c’è anche la possibilità di puntare sulla diretta Empoli Monza Primavera. La vittoria dell’Empoli vale 2.22 contro i 2.62 della squadra ospite. Il pari del pareggio tra le due squadre è a 3.60.

L’Over 2.5 è pagato a 1.53 quindi più basso dell’Under a 2.22. Gol a 1.45, No Gol invece a 2.36.