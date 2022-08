CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Bakayoko, Carvalho e Rovella nel mirino per il centrocampo

Calciomercato Monza news, Bakayoko e Rovella nel mezzo

Il Monza continua a lavorare in questa sessione estiva di calciomercato in cerca di rinforzi utili per provare a raggiungere la salvezza in questa prima stagione in Serie A. Dopo tre sconfitte consecutive subite nelle prime tre giornate di campionato si parla già di De Zerbi come possibile sostituto di Stroppa in panchina nonostante la riconferma da parte dell’amministratore delegato Adriano Galliani che insieme al ds Antonelli sta invece pensando di sistemare il centrocampo.

I brianzoli, secondo le indiscrezioni emerse recentemente, starebbero per concludere con la Juventus per il prestito di Nicolò Rovella, calciatore tenuto in grande considerazione da mister Allegri ma che potrebbe non trovare posto specialmente nel caso in cui arrivasse Paredes dal PSG. Un altro nome molto caldo per i biancorossi è anche quello di Tiémoué Bakayoko: al Milan il tecnico Pioli non è più convinto nel voler puntare su di lui e potrebbe lasciare i rossoneri prima della fine del prestito biennale pattuito col Chelsea. Attenzione infine sempre pure a William Carvalho del Betis Siviglia, società che potrebbe cederlo dopo averlo messo sul mercato già a gennaio.

Calciomercato Monza news, quante pretendenti per Gnonto

Oltre al centrocampo in orbita Monza in questa finestra di calciomercato estivo si è parlato molto anche del reparto avanzato dove i nomi altisonanti non sono mancati. Uno dei profili accostati in questo senso ai neo promossi è quello di Wilfried Gnonto dello Zurigo che ha stupito tutti anche in occasione della sua chiamata in Nazionale da parte del ct Mancini. Se il Monza vorrà ancora mettere le mani su Gnonto dovrà però fare i conti con la concorrenza rappresentata da Bournemouth, Leeds United e Club Brugge.

