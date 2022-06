CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Berlusconi vuole riportare a casa Pessina

Calciomercato Monza news: Pessina nel mirino

Il calciomercato del Monza prosegue attorno a nomi che potrebbero lanciare in maniera importante le ambizioni della formazione brianzola al suo primo campionato di Serie A in assoluto della sua storia. L’arrivo di Cragno per la porta è già stato commentato positivamente dai tifosi, ma un altro grosso nome potrebbe rinforzare la squadra di Stroppa. Si tratta di Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta che è stato anche campione d’Europa l’anno scorso con il gruppo allenato da Roberto Mancini.

Berlusconi vorrebbe personalmente riportare Pessina nella sua città natale e questo aiuterebbe a risolvere anche un problema sollevato dall’amministratore delegato Adriano Galliani: la mancanza nel Monza di giocatori cresciuti nel settore giovanile brianzolo da inserire nella lista del campionato. Pessina ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio proprio nel Monza e questo potrebbe aiutare il club ad allestire la rosa per il nuovo campionato.

Calciomercato Monza: si lavora per il centrocampo. Oltre a Pessina c’è comunque anche sempre Stefano Sensi nel mirino del club brianzolo. Dopo il prestito alla Sampdoria, Sensi resta sul mercato e fuori dai progetti dell’Inter e quella dell’Inter sembra una destinazione gradita al giocatore, anche se al contrario di Pessina Sensi non aiuterebbe il Monza nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio. Nel frattempo si è presentato ufficialmente il nuovo acquisto Alessio Cragno, ora nuovo portiere titolare del Monza: “Sono molto felice, contento di essere al Monza. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del calcio. Non è importante se una è neopromossa, conta il progetto, la volontà fare bene e l’ambizione della società: ecco perché ho scelto il Monza. Voglio aiutarlo a raggiungere gli obiettivi, a partire dalla salvezza per cui daremo tutto.” Parole ricche d’entusiasmo ma l’impressione è che il mercato del Monza sia appena iniziato per costruire una squadra all’altezza della Serie A.

