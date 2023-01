CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Birindelli non si muove, Marrone va in Serie C

Calciomercato Monza news, Kassama all’Inter e Birindelli non partirà

In quest’ultimo giorno di calciomercato invernale i tifosi del Monza si aspettano un colpo in extremis da parte dell’amministratore delegato Adriano Galliani come il dirigente aveva abituato negli ultimi anni al Milan. Tuttavia, secondo le indiscrezioni più recenti, i brianzoli si starebbero concentrando su alcune operazioni in uscita, come quella del giovane Sheriff Kassama all’Inter, e sul trattenere alcuni elementi. Chi non dovrebbe lasciare lo U-Power Stadium è Samuele Birindelli, figlio dell’ex juventino Alessandro, ammirato in campo nella vittoria di Torino anche lo scorso weekend. Interpellato in esclusiva da TMW Radio, il suo agente Stefano Lombardi ha spento le voci riguardanti il trasferimento dell’assistito alla Salernitana dichiarando: “Galliani ha deciso che resterà al Monza”.

Più che pensare ai nuovi innesti il Monza ragiona quindi su come sfoltire una rosa davvero numerosa in questa fasi finali del calciomercato di gennaio. Un elemento che sta salutando la Brianza è Luca Marrone, centrocampista che avrebbe accettato di trasferirsi in Serie C per giocare nel Pordenone allenato dal tecnico Mimmo Di Carlo. Stando a Tuttomercatoweb.com, l’ex centrocampista della Juventus firma con i neroverdi fino al 30 giugno del 2025. Il trentaduenne originario di Torino quest’anno ha collezionato appena 3 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Calciomercato Monza news: anche Barberis, Carboni e Molina in bilico

Nell’ottica di sfoltire l’organico, il Monza potrebbe cedere anche altri giocatori in queste ore di calciomercato invernale. In Serie B il Cosenza continua a cercare di mettere le mani su Salvatore Molina dopo i rumors delle scorse settimane così come il Venezia vorrebbe accaparrarsi Andrea Carboni mentre il suo omonimo Andrea Barberis potrebbe trasferirsi sempre in Veneto ma al Vicenza.

