Calciomercato Monza news/ Birindelli vicino, Berlusconi sogna Icardi

Calciomercato Monza news; Birindelli per dimenticare Casale?

Il calciomercato del Monza prosegue a vele spiegate: oltre all’arrivo di Stefano Sensi dall’Inter di cui si è abbondantemente parlato nei giorni scorsi, il club brianzolo è pronto a chiudere per un esterno di difesa proveniente dalla Serie B. Si tratta di Samuele Birindelli, laterale del Pisa affrontato proprio nella storica finale play off che ha regalato la prima storica promozione nella massima serie al Monza. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio su Sky,

Calciomercato Monza News/ Visite mediche per Carboni, interesse per Pereyra

“Il club vuole chiudere per Samuele Birindelli: contatto fra Monza e Pisa con il presidente Corrado e l’ad biancorosso Galliani, incontro nel quale il Monza ha comunicato la volontà di pagare clausola rescissoria da 1,5 milioni di euro.” Una cifra alla portata per l’ad Adriano Galliani, ancora scottato dal rifiuto di Casale per il quale erano già stanziati 8 milioni di euro da versare al Verona, ma che ha preferito rifiutare il trasferimento in Brianza vista una preesistente trattativa con la Lazio.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Sensi-Casale, doppio colpo in vista

Calciomercato Monza news, Icardi sogno proibito?

Calciomercato Monza: il club sta lavorando con grande energia per allestire una rosa più che competitiva per la Serie A. Il sogno resta sempre però l’individuazione di una punta che possa anche far sognare i tifosi. Si pensava che il bersaglio grosso, al concretizzarsi di determinate condizioni favorevole, potesse essere il “Gallo” Belotti, ma il patron del Monza Silvio Berlusconi, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sognerebbe ancora più in grande. Quella che sembrava solo una boutade, un interessamento per Mauro Icardi, potrebbe diventare realtà. “Mauro Icardi al Monza? Fuori portata. Ma qualcuno mi ha sentito dire ‘impossibile‘?” ha scherzato Galliani a chi chiedeva se un colpo del genere fosse possibile. L’argentino al PSG sembra ai margini anche se l’arrivo di un b allenatore potrebbe cambiare le gerarchie nel club transalpino. Ma Icardi sogna il ritorno in Italia e il Monza lo tratterebbe da re come e più che ai tempi dell’Inter. Una situazione da monitorare nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Berlusconi vuole riportare a casa Pessina

© RIPRODUZIONE RISERVATA