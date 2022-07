CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Brianzoli attenti a Marlon e Gnonto

Calciomercato Monza news, Marlon dello Shakhtar per la difesa

Il Monza è una delle società più attive in questo avvio di calciomercato estivo come anche dimostrato dalla chiusura per l’affare Pessina, in arrivo dall’Atalanta per un ritorno da capitano nella squadra dove è cresciuto e nella città dove è nato. I brianzoli hanno però bisogno di sistemarsi anche in altre zone del campo come ad esempio la difesa dove in queste ore sembrano essere in rialzo le quotazioni di un profilo in particolare, ovvero quello di Marlon dello Shakhtar Donetsk.

Già passato in Serie A con la maglia del Sassuolo, il brasiliano è sotto contratto con gli arancioneri fino al giugno del 2026 e, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, sulle sue tracce si segnala anche la forte concorrenza della Fiorentina che potrebbe presto perdere Nikola Milenkovic, finito a sua volta nel mirino dell’Inter per rimpiazzare il partente Milan Skriniar, destinato al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Monza news, attenti anche alla situazione di Gnonto

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed i dirigenti del Monza sembrano molto attenti ad eventuali occasioni da cogliere al volo. La scorsa settimana si era parlato del possibile interesse dei brianzoli nei confronti dello svincolato Paulo Dybala e soprattutto di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain ma c’è un altro giocatore monitorato con grande attenzione dall’ad Galliani ed i suoi collaboratori e si tratterebbe di Degnand Wilfried Gnonto, attaccante di proprietà dello Zurigo che ha recentemente esordito con la Nazionale di Roberto Mancini. Sotto contratto con gli svizzeri fino al giugno del 2023, sulle sue tracce si segnala la forte presenza degli olandesi del Feyenoord mentre in Italia è seguito pure da Roma, Sassuolo e Torino.

