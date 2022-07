CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Caprari in arrivo per l’attacco, la Reggina su Mazzitelli

Calciomercato Monza news, Caprari con Petagna in attacco

Il Monza è alla ricerca di nuovi elementi da aggiungere al proprio reparto avanzato in queste settimane di calciomercato. I nomi altisonanti come quelli di Mauro Icardi o Luis Suarez non mancano di certo ma c’è un altro giocatore su cui i brianzoli starebbero per mettere le mani, ovvero Gianluca Caprari dell’Hellas Verona. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti dei gialloblu realizzando 12 reti e fornendo 7 assist vincenti per i compagni in 36 presenze totali tra campionato e Coppa Italia.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna ad un passo, concorrenza per Ranocchia

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, nella giornata odiera i lombardi dovrebbero completare l’operazione per accaparrarsi Caprari con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, soluzione questa analoga a quella che lo aveva portato in Veneto dalla Sampdoria. I brianzoli verseranno nelle casse degli scaligeri una somma che si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro per coprire il costo del suo cartellino.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ No a Marcelo e Dani Alves, piace anche Filippo Ranocchia

Calciomercato Monza news, Luca Mazzitelli verso la Reggina

Oltre ai rinforzi in entrata, in casa Monza si pensa anche ad alcune cessioni in questa sessione di calciomercato estivo. Chi potrebbe salutare la Brianza è Luca Mazzitelli che, stando alle indiscrezioni provenienti da Gianlucadimarzio.com, sarebbe finito nel mirino della Reggina del nuovo tecnico Filippo Inzaghi. Tuttavia, i calabresi dovranno fare i conti con la concorrenza del Cagliari se vorranno realmente aggiudicarsi il centrocampista classe 1995.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna supera Pinamonti, Roma: chiesti Villar e Calafiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA