CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Contatti per Petagna e si pensa a Yoshida

Calciomercato Monza news, proseguono i contatti per Petagna

Il Monza, neo promosso in Serie A, sembra davvero scatenato in questa prima parte del calciomercato estivo. Oltre ai rumors riguardanti l’interesse per Mauro Icardi del Paris Saint-Germain e lo svincolato Paulo Dybala, stando alle indiscrezioni più recenti ci sarebbe un altro attaccante nelle idee dei brianzoli per la prossima stagione, ovvero Andrea Petagna. Cresciuto nel Milan e ora sotto contratto con il Napoli fino al giugno del 2024, Petagna sarebbe l’ideale per rinforzare l’organico in zona offensiva.

Sulle tracce della punta partenopea si segnala tuttavia la presenza di altre squadre quali la Sampdoria ed il Torino e, stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la settimana che sta per cominciare dovrebbe essere decisiva per decidere il futuro del calciatore: il suo agente, il procuratore Beppe Riso, avrebbe infatti in programma un incontro con l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani con quest’ultimo interessato a capire se ci sono o meno i margini perchè l’attaccante possa lasciare il Napoli.

Calciomercato Monza news, Maya Yoshida per la difesa

Detto dell’attacco, il Monza sta ragionando anche su come potenziare il proprio organico in difesa tramite il calciomercato estivo. Uno dei candidati a vestire la maglia dei brianzoli in questo senso pare essere Maya Yoshida, rimasto svincolato dopo l’avventura con la Sampdoria che ha salutato su Twitter: “Cara Sampdoria e cari sampdoriani, vorrei ringraziarvi tutti. È stata un’esperienza fantastica e un’avventura meravigliosa. Sicuramente mi mancherete voi, la Liguria, il mare e il sole. Ma ora sono pronto per una nuova avventura. Ancora grazie a tutti e buona fortuna. Forza Samp.”

