CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Duello col Torino per Mady Camara, Rubbi va in Serie C

Calciomercato Monza news, sfida col Torino per Mady Camara

Il Monza è una delle società più attive in questa finestra estiva di calciomercato. I dieci colpi in entrata sin qui messi a segno non sembrano accontentare la dirigenza che pare appunto non volersi fermare, continuando a cercare rinforzi utili per puntare al decimo posto in campionato nella stagione che sta per cominciare. Al fine di ottenere questo obiettivo, il nome caldo per il centrocampo dei brianzoli è quello di Mady Camara, centrocampista sotto contratto con l’Olympiacos fino al giugno del 2024.

Diretta/ Monza Novara streaming video tv: i piemontesi tornano in scena (Amichevole)

Secondo quanto emerso, il problema principale nell’arrivare al venticinquenne Camara è rappresentato dalla concorrenza del Torino che potrebbe essere in vantaggio nella corsa al calciatore. Tuttavia bisognerà fare i conti pure con l’Olympique Marsiglia ed il Valencia se si vorrà davvero portarlo in Italia. Intanto, intervistato da Sport Week, l’amministratore delegato Adriano Galliani ha dichiarato: “Mai mettere freno alle ambizioni, ma dobbiamo fare un passo alla volta. Ora l’obiettivo sarebbe fare un buon campionato e puntare nei prossimi anni a guadagnare un posto in Europa. Giocare per una Coppa.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna arriva lunedì e piace Rovella. Ufficiale Bondo

Calciomercato Monza news, Rubbi saluta e va alla Pergolettese

Nel frattempo il Monza ha salutato il portiere classe 2002 Stefano Rubbi, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato in queste ore di calciomercato estivo sul sito del Lecco: “Calcio Lecco 1912 comunica la risoluzione del prestito dall’AC Monza e il successivo passaggio a titolo temporaneo alla U.S. Pergolettese del portiere Stefano Rubbi, al quale il Club augura buona fortuna per il proseguimento della sua carriera.”

LEGGI ANCHE:

Gianluca Caprari: "Monza come Atalanta? Sarebbe splendido"/ "Obiettivo Nazionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA