CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Galliani: “Avevamo pensato a Dybala ma lui voleva l’Europa”

Calciomercato Monza news, Galliani e il retroscena su Paulo Dybala

Il Monza continua a lavorare in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato in cerca di rinforzi per l’organico di mister Stroppa ma nel corso della finestra di trattativa ai brianzoli sono stati accostati diversi nomi altisonanti. Intervistato da Il Corriere della Sera, l’amministratore delegato Adriano Galliani ha svelato la trattativa, poi sfumata, per portare Paulo Dybala in Brianza da svincolato prima di firmare con la Roma: “Icardi? Il grande campione a cui avevamo pensato che, come ha raccontato nei giorni scorsi il presidente, ha declinato l’offerta, è Dybala. Avevo invitato gli agenti a casa mia, ma il giocatore preferiva un club che disputa le coppe.”

Il dirigente dei lombardi ha anche aggiunto: “Mi diverte? Sì ma rispetto a trent’anni fa il meccanismo di promozioni e retrocessioni fa sballare i conti. Su venti squadre, quattro vanno in Champions accedendo a una grande fetta di risorse (la Uefa mette a disposizione 2 miliardi per 32 club), due in Europa League dove gli introiti sono inferiori, una in Conference, dieci si salvano e tre retrocedono. Per evitare di scivolare in B vedendo scomparire il 70% del fatturato si spende più di quello che si potrebbe. E con il fair play finanziario la forbice si allargherà ulteriormente: come sta accadendo nella società, scomparirà la classe media, esisteranno solo i ricchissimi e i poveri.”

Calciomercato Monza news, Bakayoko e Izzo per centrocampo e difesa

La dirigenza del Monza prosegue la sua ricerca di nuovi innesti per questa fase finale del calciomercato estivo. I biancorossi vorrebbero infatti mettere le mani su Tiémoué Bakayoko, ora al Milan in prestito dal Chelsea fino a giugno, per il centrocampo mentre in difesa l’obiettivo sembra essere stato individuato in Armando Izzo, non ritenuto al centro del progetto dal Torino. In uscita invece il Palermo continua ad insistere nel provare ad avere Machin.

