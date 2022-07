CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Galliani dribbla su Suarez e si fa avanti Bernardeschi

Calciomercato Monza news, Galliani non si sbilancia su Luis Suarez

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed il Monza sembra ormai da tempo pronto a stupire mettendo a segno dei colpi importanti. Acquistato ad esempio Pessina dall’Atalanta, in attacco i brianzoli avrebbero preso in considerazione nomi di spicco come Mauro Icardi del PSG, gli svincolati Paulo Dybala ed Edinson Cavani ed infine anche Luis Suarez, pure lui senza squadra al termine dell’esperienza con l’Atletico Madrid.

A margine dell’amichevole pareggiata per 0 a 0 con il Bellinzona, l’amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: “Il contatto con Suarez? Ho la memoria corta, non confermo e non smentisco, ci sono tanti giocatori che vorrebbero venire al Monza di Silvio Berlusconi. Arriveranno una o due punte, voglio star zitto e non aggiungo altro. Berlusconi non mi ha chiesto l’Europa, andiamo calmi, ho dato un obiettivo, ovvero quello del decimo posto, che sarà un gran risultato. Per lo stadio faremo grosso modo quello che è stato fatto a Udine alla Dacia Arena, non quest’anno ma il prossimo anno demoliremo la Curva Sud e ne faremo una più grande.”

Calciomercato Monza news, primi contatti con Federico Bernardeschi

Il Monza vuole dunque potenziare il proprio organico in questa finestra di calciomercato con un attaccante di rilievo ed uno dei nomi che potrebbero fare al caso dei brianzoli è quello di Federico Bernardeschi, svincolato dal primo di luglio dopo il mancato rinnovo con la Juventus. Secondo le indiscrezioni più recenti, il Monza avrebbe preso contatto con il suo agente Federico Pastorello per sondare la disponibilità del calciatore al tesseramento ma sulle sue tracce si segnala anche la presenza del Toronto FC, squadra in cui militano già Criscito e Lorenzo Insigne.

