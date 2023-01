CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Gytkjaer e Siatounis in partenza, la situazione

Calciomercato Monza news, Gytkjaer nel mirino del Parma

Il Monza è senza dubbio una delle squadre che si è mossa di più durante il calciomercato estivo al fine di potenziare l’organico a disposizione del tecnico e cercare una salvezza tranquilla alla prima stagione in Serie A. Arrivata la sessione invernale, i brianzoli si ritrovano a dover sfoltire una rosa composta da ben 37 elementi prima di poter pensare di aggiungere uno o due innesti alla rosa in vista della seconda parte della stagione.

Nell’elenco degli indiziati a lasciare lo U-Power Stadium figura anche il nome di Christian Gytkjaer, centravanti danese grande protagonista della promozione ottenuta lo scorso anno ma poco impiegato nel massimo campionato italiano. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, per il trentaduenne sarebbe più che mai vivo l’interesse del Parma, società militante in Serie B a cui farebbe molto comodo uno come Gytkjaer.

Calciomercato Monza news, Siatounis verso la Serie C

Aspettando di capire quale sarà il futuro di Gytkjaer, nel frattempo i dirigenti del Monza stanno completando un’altra operazione in uscita in queste ore di calciomercato. Come riporta TuttoC.com, il ventenne greco Antonis Siatounis starebbe infatti per trasferirsi in Serie C per giocare con la maglia della Virtus Entella. Il classe 2002 sta dunque lasciando la Brianza per andare a giocare nel girone B con la formula della cessione a titolo definitivo.

