CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Icardi non arriverà, Berlusconi: “Mai pensato a Ronaldo”

Calciomercato Monza news, le parole del patron Silvio Berlusconi

Il Monza ha senza dubbio attirato l’attenzione grazie al grande lavoro svolto dai suoi dirigenti nel corso di questa sessione di calciomercato estiva che si concluderà alla fine del mese. I brianzoli si sono aggiudicati ben dodici nuovi calciatori per sistemare l’organico ed affrontare nel migliore dei modi la prima storica stagione in Serie A. Tra i vari rumors emersi non sono mancati nemmeno i nomi altisonanti come quello di Cristiano Ronaldo, in uscita dal Manchester United.

DIRETTA/ Monza Torino (risultato finale 1-2): accorcia Mota Carvalho!

Intercettato da Tuttomercatoweb.com a margine della sfida persa col Torino, il patron Silvio Berlusconi riguardo al portoghese ha spiegato: “Ci metteremo un po’ di tempo, abbiamo cercato di rinforzare la squadra. Speriamo di non sfigurare e piazzarci qualche gradino oltre la retrocessione. Abbiamo fatto 13 acquisti e io sono quello che paga. Il colpo c’era, ma è sfumato. Cristiano Ronaldo se ne va dallo United? Beato lui, ma non abbiamo mai fatto un pensiero per lui, questi grandissimi giocatori non vengono in una neopromossa.” Proposto pure a Inter e Milan, Ronaldo vorrebbe salutare Manchester per giocare ancora in Champions League.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella è vicino, Stroppa: "Impossibile avere già tutti"

Calciomercato Monza news, Galliani chiude la porta a Mauro Icardi

Il Monza continua la sua campagna di potenziamento in questo agosto di calciomercato. I biancorossi stanno trattando Rovella con la Juventus per il centrocampo ma in attacco si è parlato a lungo dell’interesse nei confronti di Mauro Icardi, finito ai margini del Paris Saint-Germain. Intervistato da DAZN, l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani al riguardo ha sentenziato: “Icardi? Con Petagna siamo a posto. Andavo a vedere il Monza a 5 anni, adesso vedere in questa squadra in Serie A è incredibile. Scudetto? Non faccio previsioni ma solo auspici, perche’ sono un tifoso del Milan. Mi auguro che i rossoneri arrivino alla seconda stella.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Monza News/ Petagna sceglie il numero e Galliani affonda il colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA