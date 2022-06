Calciomercato Monza news/ Incontro per Joao Pedro-Cragno, sfuma Romagnoli

Andrea Ranocchia sarà il primo colpo di calciomercato del Monza, ma di certo non sarà l’ultimo. Il centrale difensivo sarà ufficializzato la prossima settimana – contratto fino al 30 giugno 2024 – toccherà a lui guidare la retroguardia di Stroppa nel primo storico anno in Serie A. Ma Berlusconi e Galliani hanno ribadito le grandi ambizioni dei brianzoli e sono diversi gli obiettivi sul taccuino della dirigenza biancorossa…

Calciomercato Monza news/ Assalto per Gollini. Per l'attacco c'è Joao Pedro

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ieri è stato registrato a Milano un vertice tra Monza e Cagliari. I biancorossi sono sulle tracce di Alessio Cragno e Joao Pedro. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo, ma la doppia pista di mercato rimane viva e vegeta. Ricordiamo che i brianzoli sono interessati anche Nahitan Nandez, già obiettivo di Juventus e Napoli.

Calciomercato Monza news/ Candreva sempre più vicino. Idea Joao Pedro

CALCIOMERCATO MONZA: SFIDA AL TORINO PER OUNAS

Niente da fare per Alessio Romagnoli – il centrale dovrebbe passare alla Lazio – ma il calciomercato vedrà il Monza impegnato alla ricerca di un altro rinforzo per il reparto arretrato. Uno dei profili che stuzzicano l’interesse dei brianzoli è Pasquale Mazzocchi, reduce da sei mesi ad altissimo livello con la maglia della Salernitana. Valutato 2,5 milioni di euro, il laterale piace anche a Torino, Bologna e Verona. Per l’attacco, invece, torna di moda Adam Ounas: l’algerino ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Napoli. In scadenza 2023, l’ex Bordeaux è un profilo gradito a mister Stroppa, ma prima bisogna fare i conti con il Torino. Infine, capitolo uscite. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena, il Modena di Attilio Tesser è pronto ad aprire le trattative con i biancorossi per tre calciatori: il diesse Vaira segue con interesse Luca Mazzitelli, Davide Diaw e Patrick Ciurria.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Monza news/ Incontro Galliani-El Shaarawy. Acerbi per la difesa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA