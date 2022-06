Calciomercato Monza news/ Intesa con l’Inter per Pinamonti, idea Torreira

Il calciomercato del Monza sta per entrare nel vivo, Berlusconi e Galliani pronti ad una campagna acquisti faraonica. Priorità al reparto avanzato e arrivano delle importanti novità su Andrea Pinamonti: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i brianzoli avrebbero raggiunto l’intesa con l’Inter sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus. La palla passa all’attaccante classe 1999, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Calciomercato Monza news/ Incontro per Joao Pedro-Cragno, sfuma Romagnoli

Un altro profilo monitorato con attenzione dal Monza è quello di Gianluca Caprari, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Galliani sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del fantasista. I gialloblu, però, vorrebbero blindarlo con un rinnovo fino al 2026. Per quanto riguarda le uscite, attenzione al futuro di Dany Mota: il portoghese fa gola a Roma e Fiorentina.

Calciomercato Monza news/ Assalto per Gollini. Per l'attacco c'è Joao Pedro

CALCIOMERCATO MONZA: PIACE TORREIRA PER LA MEDIANA

Monza attivissimo sul mercato, come dicevamo, e spunta un nome nuovo per il centrocampo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i brianzoli sarebbero pronti a lanciare l’assalto a Lucas Torreira. Il centrocampista non verrà riscattato dalla Fiorentina, ma non resterà all’Arsenal di Arteta. La dirigenza biancorossa valuta il da farsi ma le cifre sono tutt’altro che proibitive. Per la difesa il nome caldo è quello di Andrea Carboni, mancino di proprietà Cagliari. In base a quanto riportato dall’Unione Sarda, il Monza è pronto a sfidare il Sassuolo: i lombardi hanno messo sul piatto 4 milioni di euro. I sardi chiedono almeno 5 milioni di euro, una distanza non impossibile da colmare nel corso dei prossimi giorni. Per quanto riguarda le uscite, occhio al futuro di Josè Machin. Il centrocampista piace molto al Genoa e i due club potrebbero lavorare a una maxi-operazione: i brianzoli, infatti, seguono con interesse Nikola Maksimovic e Paolo Ghiglione.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Monza news/ Candreva sempre più vicino. Idea Joao Pedro

© RIPRODUZIONE RISERVATA