CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Intesa per Rovella, domani svolgerà le visite mediche

Il Monza non è partito bene in campionato nella sua prima storica stagione in Serie A dopo la grande promozione ottenuta lo scorso anno ed infatti i dirigenti stanno continuando a cercare nuovi rinforzi in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato nonostante i tanti volti nuovi già arrivati in Brianza. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i biancorossi avrebbero trovato l’intesa con la Juventus per il trasferimento di Nicolò Rovella.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il centrocampista classe 2001 originario di Segrate, sotto contratto con i bianconeri fino al giugno del 2024 dopo esser stato acquistato dal Genoa a gennaio e dove era rimasto fino al termine dell’annata calcistica, passa al Monza con la formula del prestito secco ed è atteso domani per svolgere le consuete visite mediche prima di firmare con i biancorossi.

Detto di Rovella, in casa Monza si continua a pensare ancora al centrocampo in questo finale di calciomercato estivo visto l’interesse nei confronti di Bakayoko, che il Milan non ha intenzione di trattenere nonostante il prestito dal Chelsea valido fino a giugno del 2023, e di William Carvalho, che rimane in uscita dal Betis Siviglia. Per quanto riguarda il reparto arretrato piace invece Armando Izzo del Torino dove non verrebbe ritenuto come uno degli elementi imprescindibili per il progetto granata dal tecnico Juric.

