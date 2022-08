CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Intesa per Rovella e addio a Mazzitelli, la Samp su Valoti

Calciomercato Monza news, Rovella in entrata e Mazzitelli in uscita

In questa sessione di calciomercato estivo il Monza continua a lavora in cerca di rinforzi utili per l’organico del tecnico Stroppa. I biancorossi hanno messo a segno fino a questo momento una dozzina di acquisti ma sarebbero intenzionati a migliorare ulteriormente la propria rosa magari con l’innesto di un centrocampista ed il profilo più gettonato in questo senso rimane quello di Nicolò Rovella, di proprietà della Juventus.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Icardi non arriverà, Berlusconi: "Mai pensato a Ronaldo"

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora ha trovato l’accordo con i brianzoli per il prestito secco del calciatore classe 2001 offrendogli la possibilità di giocare con maggior continuità rispetto a quanto avrebbe potuto invece a Torino, dove Paredes dovrà sostituire Rabiot e si dovrà comunque attendere il recupero dall’infortunio di Pogba. Sempre per La Rosea in uscita dal Monza in quella zona del campo ci sarebbe Luca Mazzitelli che dovrebbe andare a giocare in Serie B con il Como, club in cui condividerà la mediana con Cesc Fabregas.

DIRETTA/ Monza Torino (risultato finale 1-2): accorcia Mota Carvalho!

Calciomercato Monza news, tentativo della Sampdoria per Valoti

Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A per la prima volta nella sua storia e tramite il calciomercato estivo punta a sistemare un organico capace di mantenere la categoria. Al fine di ottenere il loro obiettivo, i brianzoli si sono aggiudicati diversi volti nuovi che possano vantare una grande esperienza in Serie A ma si affideranno anche a diversi calciatori protagonisti della scalata dello scorso anno. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe provato a sondare il terreno per Mattia Valoti, protagonista della promozione della passata stagione, ma se i blucerchiati vorranno davvero aggiudicarselo dovranno acquistarlo a titolo definitivo, senza così poterlo portare in Liguria magari in prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella è vicino, Stroppa: "Impossibile avere già tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA