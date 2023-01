CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Karsdorp rimane complicato, Ferrarini piace in Umbria

Calciomercato Monza news, il punto sull’interesse per Rick Karsdorp

Il Monza potrebbe ancora effettuare un colpo in entrate per questa fase finale del calciomercato invernale. L’amministratore delegato Adriano Galliani, specialmente negli ultimi anni da dirigente del Milan, ha spesso abituato i tifosi ad innesti importanti in extremis e la speranza dei supporters brianzoli è proprio quella di poter abbacciare un nuovo campione che possa migliorare la squadra nel corso di questa seconda parte di stagione. Il nome più caldo in questo senso rimane quello di Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma da alcuni mesi ed accostato anche alla Juventus. Tuttavia, i bianconeri sembrano concentrati su altri aspetti più che sull’acquisto di un nuovo terzino. Il Monza starebbe chiedendo alla Roma di cedere il calciatore contribuendo al pagamento dello stipendio: una soluzione decisamente poco gradita dai giallorossi per usare un eufemismo.

Calciomercato Monza news, Ferrarini potrebbe andare a giocare in Umbria

I dirigenti del Monza avrebbero soprattutto bisogno di sfoltire la rosa tra questa e la prossima finestra di calciomercato. Chi potrebbe salutare lo U-Power Stadium è Gabriele Ferrarini, terzino destro ventiduenne in prestito dalla Fiorentina. Secondo a Tuttomercatoweb.com, il futuro di Ferrarini potrebbe essere nuovamente in Umbria dove piace al Perugia, con cui ha giocato la scorsa stagione, così come alla Ternana.

Calciomercato Monza news, le parole di mister Raffaele Palladino

Nel frattempo il Monza si appresta ad affrontare il consueto impegno in campionato in questo ultimo weekend di calciomercato. Intervenuto in conferenza stamp alla vigilia del match contro la Juventus, il tecnico Raffaele Palladino è parso molto sereno in merito alle prossime mosse del suo club spiegando: “Sono tranquillo, Galliani nel mercato è il numero uno della storia del calcio. Io non dormo la notte per pensare alla formazione, ma del mercato non mi preoccupo. Galliani si occuperà delle vicende degli ultimi giorni, siamo in ottime mani”.

