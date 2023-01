CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Karsdorp sempre nel mirino, niente da fare per Lirola

Calciomercato Monza news, Rick Karsdorp resta un obiettivo concreto

Il Monza è uscito sconfitto dalla sfida in Coppa Italia in casa della Juventus ma intanto i dirigenti continuano a lavorare in fase di calciomercato al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Raffaele Palladino con diverse uscite e qualche entrata. Nello specifico, i brianzoli sarebbero interessati ad accaparrarsi Rick Karsdorp, terzino olandese della Roma in rotta totale con l’allenatore José Mourinho e dunque in cerca di una nuova sistemazione. Inizialmente sembrava che l’esterno volesse solamente trasferirsi all’estero dove era stato accostato a Fulham ed Olympique Marsiglia ma ora sembra che i giallorossi abbiano parlato solamente col Monza per il giocatore, che non avrebbe quindi ricevuto ulteriori offerte concrete.

In casa Monza sono tanti i calciatori che potrebbero salutare lo U-Power Stadium tra questa e la prossima finestra di calciomercato. Chi non sembra in ogni caso destinato a lasciare la Brianza in tempi brevi è Andrea Petagna, attaccante arrivato dal Napoli dopo un lungo tira e molla la scorsa estate. Stando alle indiscrezioni delle scorse ore, la Fiorentina avrebbe pensato di fare un tentativo per portare Petagna in Toscana ricevendo prontamente la risposta negativa del Monza, deciso a trattenerlo e a puntare ancora a lungo su di lui.

Calciomercato Monza news, le parola di Galliani riguardo Pol Lirola

Ragionando sempre in ottica esterno, il Monza sembrava aver orientrato le sue preferenze verso Pol Lirola in questi giorni di calciomercato invernale. Il venticinquenne in prestito all’Elche dal Marsiglia non sembra però essere più sull’elenco dei giocatori seguiti dai biancorossi come spiegato dall’amministratore delegato Adriano Galliani a SportMediaset: “Il nostro allenatore non vuole andare a rompere gli equilibri in questo nostro gruppo di ragazzi fantastici. Ecco perché in questa finestra di mercato non arriverà nessuno, forse al massimo un giocatore. Poi, per carità, il mercato invernale è dinamico e può succedere di tutto, ma certamente non arriverà Brekalo che è una mezza punta sinistra e lì siamo pieni di giocatori. Lirola? L’abbiamo seguito per un po’, poi abbiamo abbandonato la pista.”

