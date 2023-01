CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Lazovic solo alternativa a Juranovic, Benevento su Valoti

Calciomercato Monza news, si continua a trattare per avere Juranovic

Il Monza è reduce da un pareggio esaltante ieri sera nei minuti di recupero in casa contro l’Inter ma in questi giorni di calciomercato invernale i dirigenti continuano comunque a lavorare per potenziare ulteriormente l’organico già altamente competitivo a disposizione dell’allenatore Raffaele Palladino, capace di trasformare la squadra dal momento del suo arrivo. Secondo le indiscrezioni più recenti delle scorse ore, il nome più caldo per i brianzoli rimane quello di Josip Juranović, di proprietà del Celtic di Glasgow.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l’amministratore delegato Adriano Galliani, insieme ai suoi collaboratori, avrebbe ripreso i contatti con gli scozzesi al fine di cercare di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Il profilo di Darko Lazović dell’Hellas Verona resta soltanto un’alternativa sebbene i veneti stiano ora ragionando sulla possibilità di cederlo visto l’arrivo di Zeefuik.

Calciomercato Monza news, il Benevento è interessato a Valoti

In ogni caso il Monza avrebbe prima bisogno di cedere prima di pensare di poter operare sul calciomercato invernale in entrata. Uno dei calciatori che potrebbero lasciare i biancorossi è Mattia Valoti, ventinovenne sotto contratto fino al giugno del 2025. Secondo i rumors, il Benevento sarebbe disposto ad accaparrarselo ma come opzione di riserva rispetto al sogno di riportare in giallorosso Coda.

