CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Marcelo e Suarez nel mirino, occhio a Petagna e Calafiori

Il Monza sta portando avanti una campagna estiva di calciomercato davvero da urlo creando una rosa davvero competitiva per affrontare nel migliore dei modi la stagione che sta per cominciare dopo la promozione in Serie A. I nomi accostati al club dell’amministratore delegato Adriano Galliani e del patron Berlusconi sono davvero altisonanti e per il reparto avanzato si è già parlato di Mauro Icardi del PSG così come degli svincolati Paulo Dybala ed Edinson Cavani ma c’è un altro profilo molto gettonato in queste ore, ovvero quello di Luis Suarez, pure lui svincolato al termine dell’avventura con l’Atletico Madrid.

Interpellato dagli spagnoli di AS, il suo agente Marco Kirdemir ha dichiarato: “Porto offerte a Suarez e dunque sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una è del Monza, da 4 milioni di euro. Poiché il valore della sua immagine è elevato, stipulerebbe un accordo sui diritti e il suo stipendio aumenterebbe.” In difesa invece aumentano le quotazioni di Marcelo: sempre per AS i biancorossi avrebbero preso contatto con l’entourage dell’ex capitano del Real Madrid che potrebbe firmare a parametro zero con i lombardi.

Calciomercato Monza news, contatti per Petagna e Calafiori

Il Monza sta lavorando quindi parecchio per completare attacco e difesa in questi frenetici giorni di calciomercato. Un calciatore che piace parecchio per il reparto avanzato è Andrea Petagna del Napoli, dove viene tenuto in grande considerazione da mister Spalletti pur non trovando spazio da titolare con una certa continuità. Secondo La Repubblica, i brianzoli vorrebbero presentare una proposta da 12 milioni di euro per il prestito oneroso e l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Intanto per la retroguardia il ds Antonelli avrebbe contattato la Roma per il ventenne Riccardo Calafiori che potrebbe arrivare dalla Capitale insieme con un altro giallorosso come lo spagnolo Gonzalo Villar.

